Pokémon GO: So nutzt ihr die begrenzten Forschungen mit Mauzi am besten aus

In Pokémon GO steht der Mauzi-Tag bevor und bringt euch viele Änderungen. Wir zeigen, was da passiert und wie ihr das Event am besten ausnutzt.

Was ist das für ein Event? Regelmäßig startet Pokémon GO ein Event dieser Art. Im Mittelpunkt steht für gewöhnlich das Lösen von Quests. Und als Belohnung für das Erfüllen der Quests kriegt ihr häufig Begegnungen mit Pokémon.

Diesmal dreht sich alles um Mauzi. In seiner Kanto-Form, der Alola-Form und der Galar-Form.

Begrenzte Forschungen im Oktober – Startzeit und Boni

Was? Die begrenzten Forschungen im Oktober 2020

Wann? Am Samstag, den 10. Oktober, von 08:00 Uhr bis 22 Uhr Ortszeit

Event-Pokémon: Mauzi, die aus den Regionen Kanto, Alola und Galar kommen

Bonus: Euch erwartet eine befristete Forschung, eine Box mit Rauch, Sananabeeren und Glücks-Eier im Shop

Das Event dauert wieder 14 Stunden an. So kennen wir es auch schon von dem Forschungs-Event mit Snubbull. Ihr habt also genug Zeit, tagsüber ein paar Stunden zu investieren und die Quests zu lösen.

Wann gibt es die Quests?

Die zeitlich begrenzten Quests gibt es nur in der Zeit während des Events. Wollt ihr sie lösen, könnt ihr das also nicht auf die nächsten Tage verschieben.

Löst ihr die Aufgaben, erwarten euch erfahrungsgemäß Belohnungen wie Beeren, Pokébälle und Begenungen mit Pokémon. Zu den Begegnungen wird vermutlich jeweils ein Mauzi in der Kanto-Form, der Alola-Form und der Galar-Form gehören.

Kanto-Mauzi gehört zum Typ „Normal“

Alola-Mauzi gehört zum Typ „Unlicht“

Galar-Mauzu gehört zum Typ „Stahl“

Zu den Aufgaben gehören normalerweise:

Nutze Power-Ups,

Fange Pokémon

Lande gute/großartige/fabelhafte Würfe

Verschicke Pokémon

Entwickle Pokémon

Mache Schnappschüsse

Fange Pokémon bestimmter Typen

Nutze Beeren beim Fangen

Eine genaue Liste mit den Aufgaben für den Mauzi-Tag findet ihr am Samstag bei uns auf MeinMMO.

Tipp für die Quests: Nutzt Power-Ups oder Entwicklungen erst, wenn ihr die Quest dazu habt. Dann erledigt ihr diese gleich mit und müsst das nicht doppelt machen. Schaut dazu am besten in unseren Guide, wann welche Quest erscheint und überlegt dann, wann ihr welche Aktion durchführen wollt.

Wie siehts aus mit Shiny Mauzi?

Welche Form gibt es? Das Shiny-Mauzi in der Kanto-Version findet ihr bereits in Pokémon GO. Es wird also auch beim Mauzi-Tag eine Rolle spielen und zu fangen sein.

Auch die Alola-Form von Mauzi wurde bereits als Shiny freigeschaltet.

Nun fragen sich Trainer, ob am 10. Oktober auch die Shiny-Galar-Form von Mauzi in Pokémon GO freigeschaltet wird. Von Niantic wissen wir darüber noch nichts. Es bleibt also abzuwarten, was die ersten Spieler zum Event sagen.

In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Shiny-Formen von allen Mauzi:

Wie hoch sind die Shiny-Chancen? Bei den letzten Events mit Picochilla und Snubbull waren die Shiny-Chancen erhöht. Wie hoch sie genau sind, ist schwer zu sagen. Wenn ihr aber alle Aufgaben löst und fleißig während des Events Pokémon fangt, sollten eure Chancen recht gut stehen.

Freut ihr euch schon auf das Event und habt ein bestimmtes Ziel? Das ist jetzt für Shiny-Jäger eine gute Chance, Shiny Mauzi der Kanto- oder Alola-Region zu fangen, falls ihr die Exemplare noch nicht in eurer Sammlung besitzt.