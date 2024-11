Path of Exile ist bekannt für Free2Play, doch wer Teil 2 spielen will, muss erstmal zahlen

Für viele ist Path of Exile wohl das Parade-Beispiel, wie gutes Free2Play aussehen kann. Wer allerdings Teil 2 spielen will, muss erstmal bezahlen.

Wie funktioniert das Free2Play von Path of Exile? Path of Exile finanziert sich seit je her rein durch Einkäufe der Spieler. Das Spiel wurde seit dem Release im Oktober 2013 immer wieder mit kostenlosen Updates versorgt und erhielt immer wieder neue Features. Wer wollte, konnte seit der Veröffentlichung des Spiels zocken, ohne nur einen Cent auszugeben.

Path of Exile bietet jedoch viele kosmetische Gegenstände im Shop zum Kaufen an. Zudem können sich Spieler einige Dinge kaufen, die ihnen das Leben erleichtern, zum Beispiel weitere Lagertabs. Hauptsächlich werden allerdings allerlei Skins, Animationen oder Dinge wie ein Musikspieler in der eigenen Basis verkauft.

Der Handel in Path of Exile läuft auch nicht über ein Auktionshaus, bei dem die Entwickler sich eine „Steuer“ abzwacken, wie das zum Beispiel beim MMORPG Throne and Liberty der Fall ist.

Einmal gekauft gelten die Mikrotransaktionen für den gesamten Account und können zwischen den Charakteren hin- und hergewechselt werden. Path of Exile erhält also nur Geld, wenn Spieler sich bewusst dazu entscheiden, etwas zu kaufen.

Hier könnt ihr sehen, wie Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Path of Exile 2 wird auch gratis, aber nicht sofort

Wie läuft das bei Path of Exile 2? Der Nachfolger des Free2Play-Spiels wird auch gratis werden, doch es gibt einen Haken. Wenn Path of Exile 2 im Dezember im Early Access auf Steam, PS5 und XBOX startet, wird das Spiel 30 $ kosten. Das schrieben die Entwickler zuletzt auf X.com.

Weil die Preise bei Videospielen meist nicht einfach eins zu eins umgerechnet werden, ist davon auszugehen, dass wir in Europa etwa mit einem Preis von 30 € rechnen können.

Der Preis gilt nur für den „Early Access“-Zeitraum des Spiels. Wie lange dieser allerdings andauert, ist noch unbekannt. Genaue Informationen dazu könnten am 21. November 2024 geklärt werden. An diesem Tag veranstalten die Entwickler einen Livestream um 21:00 Uhr auf Twitch. Wer Path of Exile 2 also durchweg gratis spielen will, muss sich noch gedulden.

Wie reagiert die Community auf den Preis? Die Community hat eine gemischte Meinung zum Thema. Nutzer wie @FervorGamingYT finden den Preis auf X.com gut: „Oh, wie ich mir schon dachte, das ist ein ziemlich guter Preispunkt. Ist niedrig genug, dass ich denke, dass neue Spieler bereit sein werden, reinzuhüpfen!“

Auch dignity findet den Preis in den Kommentaren unseres Artikels zum Spiel okay: „Mir fallen spontan wenig fairere F2P Spiele ein, GGG [Anmerkung der Redaktion: Entwickler von Path of Exile] halte ich fürs vergleichsweise integer, ob die das nun als EA oder Supporterpack oder beides labeln – ich vertraue das die abliefern …“

Es gibt aber auch Gegenstimmen. Steve ist in den Kommentaren des gleichen Artikels unzufrieden mit dem Preis: „Idiotisch! Warum sollte ich dafür zahlen, dem Entwickler zu helfen, sein Spiel besser machen zu können? Wie absolut hirnverbrannt ist das denn bitte? […] Die sollten eigentlich eher mich als Spieler bezahlen, dafür, dass ich ihr unfertiges Produkt ‚teste‘, denn mehr ist es ja nicht, da Early Access“

Der Nutzer @bobdole25875848 kritisiert auf X.com ebenfalls den Preis: „30 USD für weniger als die Hälfte eines Spiels. Nein, danke. Wenn die Schätzungen stimmen und das Spiel nächstes Jahr um den Mai herum veröffentlicht wird, ist das ein riesiger Reinfall. […]“

Solange nicht genau bekannt ist, welche Inhalte bereits im Early Access von Path of Exile 2 verfügbar sein werden, ist es schwierig sich eine Meinung zu bilden. Bis wir mehr wissen, findet ihr bei uns jedoch eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum Spiel: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release auf Steam, PS5 und XBOX – Early Access, Systemvoraussetzungen, Steam Deck