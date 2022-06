Wird Diablo Immortal der nächste große Titel von Blizzard?

Was ist Diablo Immortal? Was macht das Game aus und welche Chancen hat es in der Zukunft? Wir reden darüber in der neuen Podcast-Folge.

Am 1. Juni ging die Mobile-Version des neuen Action-RPGs, Diablo Immortal, online. Die PC-Version folgte dann am nächsten Tag.

Die Ankündigung des Spiels auf der Blizzcon 2018 verlief alles andere als gut und viele Fans waren enttäuscht, dass kein Diablo 4 gezeigt wurde. Als 2022 dann die PC-Version angekündigt wurde, für die keine Emulatoren benötigt werden, kam erneut größeres Interesse an Diablo Immortal auf.

Das Action-RPG spielt sich zwar im Kern wie ein Diablo-Game, bietet aber Features an, die man sonst eher in MMORPGs auffindet. Dazu gehören zum Beispiel Dungeons und Raids, Clans mit bis zu 100 Spielern und ein ausgearbeitetes PvP-System mit Ranking und Events.

Diablo Immortal ist das erste neue Spiel von Blizzard in den letzten Jahren, aber hat es das Zeug, richtig groß zu werden? In der neuen Folge des Podcasts reden Benedict und Maik darüber, was das Spiel ausmacht und wie die Zukunft davon aussehen könnte.

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

Wir bieten obendrein Sonderfolgen, in denen Gäste aus verschiedenen Bereichen bei uns im Podcast auftreten. Dazu gehören zum Beispiel der Gründer von Tibia Stephan Vogler oder die Jungs des LoL-E-Sport-Teams Eintracht Spandau.

