Wie viele Stunden habt ihr 2020 an der PS4 verbracht? So könnt ihr es sehen

Wie bekomme ich das Theme? Das bekommt ihr an eure registrierte E-Mail zugeschickt. Checkt also euren Posteingang. Solltet ihr es auf die Wrap-Up-Seite geschafft haben, könnt ihr das Theme auch dort manuell herunterladen.

Das ist das Playstation-Wrap-Up: Wie jedes Jahr, gibt es auch zu 2020 einen Playstation-Jahresrückblick. Das hat Sony im PS Blog angekündigt. Ihr könnt eure persönlichen Statistiken abrufen und herausfinden, was ihr im vergangenen Jahr auf PS4 und PS5 so getrieben habt. Dazu gehören Spielzeit, Trophäen und andere interessante Infos. Nebenbei könnt ihr noch ein Theme für die PS4 bekommen.

