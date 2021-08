PlayStation-Fan sammelt 10.000 Trophäen in 12 Jahren – „Ich war zu lange arbeitslos“

Ein Spieler hat gezeigt, welche eindrucksvollen Errungenschaften man bekommen kann, wenn man sehr viel Zeit und Energie ins Gaming steckt. So schaffte er es in 12 Jahren, 10.000 Trophäen auf der PlayStation 4 zu erspielen.

Wer hat gespielt? Der reddit-User EwokSlayer hat 12 Jahre lang Games auf der PlayStation 3 und 4 gezockt und in dieser Zeit massig Trophäen gesammelt.

Was hat er erreicht? Insgesamt kam er durch sein unermüdliches Engagement im Gaming auf 10.000 Trophäen, darunter:

114 Platin-Trophäen

674 Gold-Trophäen

1.915 Silber-Trophäen

7.297 Bronze Trophäen

Das ist eine bemerkenswerte Leistung, da viele Spieler gar keine oder nur eine Handvoll Platin-Trophäen haben. Solche Trophäen gibt es nämlich oft nur für eine Reihe besonders kniffliger Aufgaben, die für die meisten Spieler nicht infrage kommen.

Viel Zeit und günstige Sonderangebote führen zu Trophäen-Rekord

Wie hat er das alles geschafft? EwokSlayer wird in seinem reddit-Thread (via reddit) von zahlreichen Spielern beglückwünscht, die kaum glauben können, dass jemand derart viel Zeit und Energie in das Erreichen von Trophäen gesteckt hat.

Auf die Frage, wie er denn die Zeit für all das finden konnte, gibt EwokSlayer an „Ich war zu lange arbeitslos über die Jahre. Es wäre aber wohl besser gewesen, wenn ich keine 10k [Trophäen] gehabt hätte [und dafür einen Job].“

Seine Games konnte er immer günstig über Sonderangebote und Sales bekommen und dank einer 2 Terabyte SSD-Platte für die PS4 war auch genug Speicherplatz da, um nicht ständig Spiele zu löschen und neu zu installieren.

Was war seine bemerkenswerteste Platin-Trophäe? Viele Leser im Thread wollten wissen, auf welche Platin-Trophäe er besonders stolz sei.

Auf jeden Fall Alien Isolation. Man muss das ganze Spiel schaffen, ohne zu sterben. Überhaupt nicht. Und das Alien kann einfach auftauchen, wo immer es will. Meine Nerven waren nach diesem Spiel total am Ende. [Aber] Ich habe es geliebt.

Außerdem hat er in Resident Evil 7 drei besonders knifflige Trophäen auf einmal erzielt. Dazu musste er das Spiel in weniger als 4 Stunden durchspielen, dabei weniger als drei Med-Kits benutzen und auch die Item-Box maximal 3-mal öffnen. In einer „nervenzerfetzenden“ Session schaffte er alle drei auf einmal!

