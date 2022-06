Jetzt könnt ihr bei PlayStation Direct eine PS5 kaufen

Ihr wollt unbedingt eine PS5 kaufen? Heute, am 23.06.2022, habt ihr genau dazu bei PlayStation Direct die Gelegenheit. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Gestern Nachmittag wurden wieder Einladungen per E-Mail an PSN-Nutzer verschickt, um heute Vormittag, am 23.06.2022, eine PS5 bei Sonys eigenem Store PlayStation Direct bestellen zu können. In der Vergangenheit folgte hierauf auch ein öffentlicher Verkauf – dies ist auch heute wieder der Fall!

Wie kann ich die PS5 bei PlayStation Direct bestellen? Vor ein paar Minuten wurde eine Warteschlange für einen öffentlichen Verkauf bei PlayStation Direct freigeschaltet. Der Sale sollte in etwa gegen 14:15 Uhr starten. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die nach dem Ablauf der Warteschlange auf die Homepage kommen, solltet ihr auch schon direkt auf der Produktseite der PS5 landen.

Meldet euch außerdem am besten jetzt schon mal mit eurem Account auf der Homepage von PlayStation an. Solltet ihr Glück haben und auf die Seite kommen, geht somit im Idealfall auch eure Bestellung schneller durch.

Um die Bestellung abzuschließen, war bislang immer eine Kreditkarte nötig. Bei den letzten Verkäufen von PlayStation Direct war allerdings auch endlich die Zahlung per PayPal möglich.

Wann startet der Verkauf bei PlayStation Direct? Ab ca. 14:15 Uhr am heutigen Donnerstag könnt ihr auf den Link in eurer Einladung klicken und die PS5-Konsole bestellen. Es kann wie immer nur ein Gerät pro Kunde bestellt werden.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

