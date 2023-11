Spiel mit 89 % positiven Steam-Bewertungen kommt endlich auf die Playstation – „So froh, dass mehr Leute es erleben dürfen“

Planet of Lana ist ein 2D-Abenteuer, welches im Mai dieses Jahres auf Steam erschien und 89 % positive Bewertungen hat. Jetzt erscheint das Spiel auf der Playstation und wie die Reaktionen zeigen, haben viele Spieler genau darauf gewartet.

Was ist das für ein Spiel? Planet of Lana ist ein 2D-Abenteuer vom Indie-Entwickler Wishfully, in welchem ihr die Rolle eines jungen Mädchens übernehmt und gemeinsam mit einer kleinen schwarzen Katze auf die Reise geht.

Im Mai 2023 erschien das Spiel bereits auf Steam und auch auf der Xbox ist es seit einigen Monaten spielbar. Jetzt wurde der Titel für Frühling 2024 auf der PS4 und der PS5 angekündigt.

Den Trailer zur Playstation-Ankündigung haben wir hier für euch eingebaut:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch, was euch auf eurer Reise durch die eher naturbelassene Welt erwartet.

Zu sehen sind wunderschöne und eindrucksvoll gestaltete Landschaften. Auf eurer Reise erkundet ihr zum Beispiel Wälder, weite Wiesen und Wüstengebiete, riesige Seen oder unterirdische Tunnel und kleine Dörfer.

Der Trailer zeigt, wie liebevoll und durchdacht diese Welt gestaltet wurde. Durch wunderschöne und stimmigen Farben hat man das Gefühl, ganz einfach in der neuen Welt zu versinken.

Neben den schönen Landschaften tauchen im Video dann aber auch die maschinellen Wesen auf, die mittlerweile ebenfalls den Planeten bevölkern.

Im Trailer seht ihr das kleine Mädchen zwar nicht gegen diese Wesen kämpfen, aber ihr müsst ihnen auf eurer Reise aus dem Weg gehen und euch vor ihnen verstecken. In einer kleinen Szene könnt ihr sogar sehen, dass es möglich scheint, auf den seltsamen Wesen zu reiten.

Im Großen und Ganzen verspricht euch Planet of Lana ein szenisches Rätselabenteuer in Verbindung mit einer epischen Sci-Fi-Saga.

Wie sind die Reaktionen? Falls euch der Trailer noch nicht überzeugen sollte, solltet ihr euch die Reaktionen (via YouTube) auf das Spiel durchlesen. Denn diese sind unglaublich positiv und loben Planet of Lana in hohen Tönen:

kokorodaki4017 schreibt: „Habe es letztens auf dem PC durchgespielt und oh mein Gott es war unglaublich. Brachte mich denen Tränen nahe, im besten Sinne, der Soundtrack ist wunderschön und ich kann nicht aufhören darüber nachzudenken. Wenn der Trailer euch nur ein bisschen interessiert hat, holt euch bitte dieses Spiel.“

ckaledin schreibt: „So froh, dass mehr Leute es erleben dürfen. Eines meiner Lieblinge dieses Jahres.“

kummer45 schreibt: „Das ist es, was Spiele sein sollten. […] Dieses Spiel vermittelt das Thema, welches viele andere Spiele probiert haben. […] Indie-Entwickler sind die Zukunft dieser Industrie.“

heavymetal3256 schreibt: „Wunderschön, einfach wunderschön!“

Liest man sich die ganzen Kommentare so durch, wird jedenfalls deutlich, warum das Spiel auf Steam eine so gute Bewertung bekommen hat. Denn ähnlich wie in den Beispielen schreiben vor allem viele Spieler, die Planet of Lana bereits gespielt haben, dass sie es auch auf der Playstation noch einmal spielen würden.

Was haltet ihr von dem Trailer? Habt ihr Planet of Lana bereits auf dem PC oder der Xbox gespielt? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.

