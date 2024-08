YouTuber zeigt geheimes Minecraft-Feature, das kaum einer kennt

Ein geheimes Feature in Minecraft ist kaum jemandem bekannt. Dabei steckt dahinter richtig Arbeit – und ein logischer Aufbau der Spielwelt.

In Minecraft gibt es viel zu entdecken – sehr viel. Selbst Veteranen, die von Anfang an dabei sind, dürften nicht jeden Kniff in dem riesigen Sandbox-Spiel kennen, sodass man immer wieder auf etwas Neues trifft.

Jetzt hat Pirate Software ein kleines Feature gezeigt, das die meisten noch nie gesehen haben dürften. Denn einige Mobs haben eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge.

Auch die Geschichte hinter dem ursprünglichen Minecraft-Erfinder ist kurios:

Was wurde gezeigt? Jason Thor Hall, den viele als „Pirate Software“ auf YouTube kennen dürften, ist ein ehemaliger Blizzard-Entwickler, der immer wieder Einsichten in die Spieleentwicklung gibt und dabei auch kuriose Geschichten oder Features ausgräbt.

Kürzlich zeigte er in Minecraft ein Feature, das viele wohl noch nie gesehen haben dürften.

In Minecraft gibt es den „Spectator-Mode“. Dort könnt ihr als passiver Zuschauer eine Welt betrachten, habt freie Sicht auf alle Dinge, aber nichts und niemand kann mit Euch interagieren. Gerade auf PvP-Servern oder für Admins ist das interessant, um Matches zu kommentieren oder nach Übeltätern Ausschau zu halten.

Ein „verstecktes“ Feature in diesem Modus ist allerdings, dass ihr mit einem Klick in den Körper von passiven Mobs schlüpfen könnt und dann die Welt aus der Sicht dieses Mobs erlebt. Eure Kamera bewegt sich also immer mit den Bewegungen der entsprechenden Kreatur.

Pirate Games zeigt, dass die Entwickler sich dabei unerwartet viel Mühe gegeben haben, denn:

Schlüpft ihr in die Rolle eines Enderman, dann seht ihr die ganze Welt mit invertierten Farben. Das ist ein besonderer Filter, der nur hier aktiv ist.

Schlüpft ihr in den Körper einer Spinne, dann wird der Bildschirm in mehrere Bereiche aufgeteilt, ganz so, als hättet ihr tatsächlich die vielen Augen einer Spinne.

Auch beim Creeper gibt es eine besondere Sicht, denn der sieht die ganze Welt etwas verpixelter und deutlich grüner.

Warum gibt es diese Features? Das ist eine gute Frage, die sich auch Jason Thor Hall stellt. Denn auf den ersten Blick gibt es überhaupt keinen Grund, so ein Feature im Spiel einzubauen. Der Zuschauer-Modus ist bereits relativ speziell – und es dürfte wohl nur selten vorkommen, dass jemand das Spiel wirklich aus Sicht einer Spinne oder eines Enderman verfolgen will.

Vermutlich handelt es sich dabei also einfach um eine Spielerei, die von einem Entwickler eingebaut wurde. „Logisch“ ist es immerhin allemal, dass manche Kreaturen einen anderen Blick auf die Welt von Minecraft haben.

Kanntet ihr diese kleinen, versteckten Features bereits? Oder habt ihr auch zum ersten Mal davon gehört, dass die Welt aus der Sicht eines Minecraft-Mobs ganz anders aussehen kann? Über Pirate Software haben wir schon öfter berichtet, weil er einfach gute Videos macht, die häufig viral gehen.