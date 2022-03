Neues Pinball-Spiel startet F2P mit Abo und Ingame-Shop im Early Access – „Preise sind ein verdammtes Chaos“

In einem Trailer stellt sich das Multiplayer-Spiel Midnight Ghost Hunt vor und erinnert dabei an den Klassiker Ghostbusters.

Man hätte 90 Tickets über, hätte also 9 Dollar obendrauf bezahlt. Spieler vermuten, dass man so dazu bewogen werden soll, mehr Geld als nötig auszugeben.

Es kommen also aller Wahrscheinlichkeit nach noch viele weitere hinzu. Im Subreddit von Pinball FX ist das aktuell auch das Hauptthema. So schreibt ein User : „Die neuen Details sind so voller verbraucherfeindlichem Unsinn, dass es mir schwerfällt, sie zu verstehen.“ Dabei wird vor allem das neue Ticket-System kritisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Pinball FX und was ist das Problem?

Insert

You are going to send email to