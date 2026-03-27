Der PC eines Nutzers sieht aus, als käme er direkt aus Resident Evil, und das Innere ist noch schlimmer

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2 Min. jan hartmayer 0 Kommentare Lesezeichen
Der PC eines Nutzers sieht aus, als käme er direkt aus Resident Evil, und das Innere ist noch schlimmer

Viele Gamer wissen, wie wichtig es ist, ihr Gaming-Rig von Zeit zu Zeit zu reinigen. Denn andernfalls kann er im schlimmsten Fall zum Gesundheitsrisiko mutieren. Ein Nutzer demonstriert mit seinem Computer perfekt, warum regelmäßige Wartung wichtig ist. 

Um was für einen Rechner handelt es sich? Der Nutzer „GPU-Collector“ berichtet in seinem Reddit-Post vom 24.03.2026, dass ein Freund ihn um Hilfe mit seinem PC gebeten habe. Der Computer solle nicht mehr anspringen. 

Der Bastler willigte ein und erhielt beim Öffnen eine böse Überraschung. Das ausgebaute Mainboard und der komplette CPU-Kühler seien mit einer dicken Schicht von verschiedenfarbigen Verschmutzungen bedeckt. 

Es ist außerdem wichtig, in der momentanen RAM-Krise seine Komponenten besonders zu pflegen, denn ein Ersatz ist nicht immer möglich. Eine Kurzfassung der gestiegenen Preise gibt euch folgendes Video:

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
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Wieso ist der Zustand des PCs so schlimm? Gemäß des Bastlers sei der Computer nicht nur äußerlich extrem schmutzig gewesen, sondern soll auch nach einer Mischung aus Katzenurin und Staub gerochen haben.

Später teilt der Redditor ein Bild des wieder funktionierenden, gereinigten Mainboards in einem Kommentar des Ursprungs-Posts. Wie das PC-Gehäuse des Horror-Rechners aussieht, geht aus dem Beitrag jedoch nicht hervor. Jedoch war das verdreckte Mainboard auch ohne Gehäuse bereits gefährlich.

Aber selbst Gamer ohne Haustiere können über die Zeit eine Menge Staub ansammeln. Ein anderer Nutzer zeigt zum Beispiel, wie sein Rig nach 8 Jahren Betrieb aussieht. 

Schmutz kann heimtückisch sein  

Wieso stellt der Rechner ein Risiko dar? Neben dem unangenehmen Anblick und Geruch gibt es mehrere potenzielle Problemquellen, ein solches Gerät zu betreiben: 

  • Die Leistung kann massiv beeinträchtigt werden, da unter anderem der CPU-Kühler mit einer dicken Staubschicht belegt war und somit schlechter Wärme abgeben konnte. In schlimmen Fällen kann solch eine Verschmutzung auch zu einem Funktionsausfall führen (laut Corsair)
  • Staub ist leicht entzündlich und kann schnell zu einem Brandrisiko werden, welches dann nicht nur Schaden an der Hardware anrichtet, sondern sich über den Rechner hinaus ausbreiten kann (via YouTube)
  • Ansammlungen von Schmutz und Tierexkrementen können unter anderem ein Gesundheitsrisiko in Form von Hautirritationen, Atemproblemen und Schwindel darstellen. Vor allem, wenn eine Person ihnen über längere Zeit ausgesetzt ist (laut rug-rehab)

Deswegen ist es wichtig, einen Computer in regelmäßigen Abständen zu reinigen, um solche Risiken zu verhindern. 

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Wie reinige ich meinen Rechner schnell und unkompliziert? Es gibt viele Wege, seine Hardware zu putzen und deshalb haben wir einige Tipps für euch zusammengestellt: 

  • Wichtig: Trennt eure Geräte immer als Erstes vom Stromnetz und entladet euch selbst, indem ihr zum Beispiel ein antistatisches Armband während der Reinigung benutzt. Andernfalls kann es durch eine elektrische Ladung zu Schäden an euren Komponenten kommen. 
  • Pustet Staub zum Beispiel mit einem schwachen Druckluftreiniger aus eurem PC hinaus. Benutzt aber keinesfalls einen Staubsauger, da der zu starke Luftstrom wichtige Teile beschädigen kann. Wir empfehlen außerdem, euren Rechner nicht innerhalb eurer eigenen vier Wände zu entstauben, denn dann verteilt ihr den Schmutz nur unnötig. 
  • Benutzt für verdreckte Oberflächen ein Mikrofasertuch und eine kleine Menge Isopropanol. Dieser verdunstet rasch und hinterlässt keine Rückstände. Tragt aber Handschuhe und achtet darauf, dass eure Haut nicht in Kontakt mit dem Alkohol kommt. 

Es reicht für die meisten Nutzer oftmals vollkommen, alle paar Monate oder nur einmal im Jahr ihren Rechner zu putzen. Wichtig ist nur, dass es nicht komplett vergessen wird und das Gerät nicht zu einem potenziellen Risiko mutiert. Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass sich ein Redditor über verschmutzte Hardware beschwert: Nutzer klagt über schmutzigen PC, den er reinigen muss – Zeigt mit einem Bild, wie schädlich Rauchen für eure Hardware ist

Quelle(n): Reddit
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