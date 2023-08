PC-Hersteller lässt Auto entwerfen, das wie ein riesiger Gaming-PC aussieht

Die kreativen Köpfe einer Marketing-Agentur haben zusammen mit einem Hersteller für PC-Komponenten ein Konzeptfahrzeug geschaffen, das auf einem schicken Gehäuse basiert.

Die Marke HYTE liefert Gamern für den Bau von aufgeräumten und ästhetischen Computern eine große Auswahl verschiedener Produkte. Als Lifestyle-zentrierte Marke will HYTE die Bedürfnisse von Gamern erfüllen, indem sie Produkte herausbringen, die dem PC-Bau-Abenteuer keine Grenzen setzen.

Ein echter Hingucker

Welches Gehäuse war die Grundlage für das Konzept? Mit dem „HYTE Y40“ wählte man ein innovatives Design. Ein zweiteiliges Panoramafenster aus Tempered Glass ermöglicht aus mehreren Winkeln eine freie Sicht auf die im Inneren verbaute Hardware.

Das Case bietet außerdem genügend Platz für mehrere große Lüfter und bei Bedarf auch ausreichend Raum, um eine voluminöse Wasserkühlung einzubauen. High-End-Grafikkarten bis zu einer maximalen Länge von 422 mm sind für das „Y40“ kein Problem und können auf Wunsch auch vertikal montiert werden.

Wie ist HYTE vorgegangen? Um sich selbst als Marke und vor allem das Gehäuse gegenüber einer größeren Menge potenzieller Käufer bekannt zu machen, entschied sich HYTE für eine Partnerschaft mit einer Marketing-Agentur. Die gewählte Agentur Bold setzt ihren Fokus darauf, mit kreativen und ungewöhnlichen Ideen die Produkte und Marken anderer Unternehmen gekonnt in Szene zu setzen.

Aus diesem Zusammenschluss entstand die Konzeptidee für das „Y40-Mobil“.

Zocken auf Rädern

Was war das Ergebnis der Zusammenarbeit? Das fertige Marketingprodukt ist ein 8 Sekunden langes Video, das ein Gehäuse auf Rädern mit Front- und Rückscheinwerfern zeigt. Ein fahrendes Gehäuse in Größe eines Busses an sich ist zwar schon recht spektakulär. Aber die Macher haben es sich nicht nehmen lassen, das Innere mit reichlich Leben zu füllen.

Wie ist das HYTE-Mobil ausgestattet? Der Innenausbau beginnt recht unspektakulär auf dem unteren Stockwerk, mit zwei Vordersitzen und einem Lenkrad und dazugehörigem Fahrer. Die aus vielen Gaming-PCs bekannten bunten RGB-Lüfter dürfen natürlich nicht fehlen. Drei Exemplare an der Decke, ein Modell in der Rückseite sowie das leuchtende Hersteller-Logo an Stelle eines Mainboards sorgen für ausreichend Licht im Inneren.

Kann man auch mobil spielen? Das Highlight befindet sich definitiv auf der oberen Ebene. Die Treppe hinauf sitzt ein Gamer an einem Schreibtisch inklusive Monitor. Er zockt selbstverständlich mit einem Rechner im Y40-Gehäuse. Mobiles Spielen war noch nie stylisher. Wäre das nicht schon genug, tanzt auf jeder Ebene eine Person zu lauten Elektrobeats.

Gelungenes Marketing

Wie kommt die Werbung an? Diese Idee und deren Umsetzung sorgte für große Bewunderung und viel Lob bei reddit-Nutzern.

Es gab auch enttäuschte Kommentare, als klar wurde, dass es sich hierbei nicht um ein reales Fahrzeug handelt. Das Video stammt komplett aus dem Rechner und wurde mit verschieden Grafikprogrammen und Tools erstellt.

Einige äußern Begeisterung in den Kommentaren:

„Wenn du denkst, du hättest alles gesehen … „

„Endlich ein PC, mit dem man buchstäblich Rennen fahren kann.“

Ein anderer User sorgt sich um die zweiteilige Glasfront:

„Gut, dass Straßen nicht mit Keramikfliesen gepflastert sind.“

Was sagt ihr zur Umsetzung dieser Marketingidee? Genial oder enttäuschend, weil das Fahrzeug nicht real existiert?

Achtung Explosionsgefahr – PC-Seitenwände aus Glas können bei falschem Umgang in tausend Teile zerspringen.