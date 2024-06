Nutzer baut eigenen PC zusammen, schmiert (versehentlich) Kühlpaste in den CPU-Sockel, bekommt direkt hilfreiche Tipps

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die beschriebenen Schritte von einem Experten für PC-Hardware vorgeführt bekommen möchte, schaut gerne dieses Youtube-Video von JayzTwoCents an. Er nimmt sich einer viel schlimmeren Kühlpasten-Sauerei an, als sie dem obigen Reddit-Nutzer passiert ist.

Aber wie bekomme ich die Paste weg vom Sockel und vom Mainboard? Ihr blast ihn fort, kein Witz: Besprüht den vorgereinigten Sockel mit einer größeren Menge an Isopropanol-Alkohol. Anschließend nehmt ihr eine Dose mit Druckluft (oder ähnliches), um die Flüssigkeit mit der in ihr gelösten, verflüssigten Paste herausblasen. Dafür sollte das Mainboard aber ausgebaut sein.

Wie ist der CPU-Sockel oder wie sind die CPU-Pins zu reinigen? Zuerst einmal: Strom aus, sobald ihr am Mainboard werkelt. Die einfachste Methode zur Reinigung ist, eine weiche Zahnbürste mit Isopropanol-Alkohol zu befeuchten und damit vorsichtig über die Pins im Sockel oder an der CPU zu streichen. Der Alkohol zersetzt die Kühlpaste und die Borsten streifen sie ab.

Ihr könnt also die CPU trotz verschmutzter Pins einfach einsetzen, sobald die Paste getrocknet ist. Einzige Bedingung ist, dass es so wenig ist, dass der Kontakt nicht verhindert wird. Hierauf weist auch der Top-Kommentar (mehr als 5000 Upvotes), geschrieben von Reddit-Nutzer Positive-Olive3530 , hin.

Ist Kühlpaste im CPU-Sockel oder an den Pins des Prozessors schlimm? Nein, erstmal ruhig Blut. Denn wenn ihr kein Flüssigmetall verwendet habt – was eher selten der Fall sein sollte – ist Kühlpaste an den Pins nichts Dramatisches. Denn sie beschädigt keine Komponente und sie leitet keinen Strom.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

(Vielleicht) bedrohlicher, aber auf alle Fälle weit mysteriöser sind USB-Sticks, die aus irgendwelchem Mauern in der Öffentlichkeit ragen. Was hat es damit auf sich?

Wir zeigen euch, was in solch einem Fall zu tun ist. Hierfür nutzen wir die hilfreichen Antworten auf Reddit und ein Video des Tech-Youtube-Experten JayzTwoCents.

Denn buchstäblich zwischen Kühler und CPU gehört eine wärmeleitende Paste. Allerdings kann diese beispielsweise überquellen und bei den Versuchen, das Malheur zu beheben, auch an die Pins der CPU oder in den Sockel geraten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie kann Kühlpaste in den CPU-Sockel geraten? Beim Zusammenbau eines PCs gehört das Einsetzen der CPU in den Sockel, gefolgt vom Aufsetzen des Kühlkörpers, wohl zu den Schritten, vor denen der meiste Respekt herrscht. Wahrscheinlich spätestens jetzt auch bei dem Nutzer, der auf Reddit um Hilfe fragt, da er seinen CPU-Sockel verschmutzt hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to