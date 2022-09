Pay2Win in CS:GO schien unmöglich, doch neue Hinweise sprechen für seine Existenz

Was haltet ihr davon, dass CS:GO doch etwas Pay2Win besitzt und man dadurch den einen oder anderen Gunfight besser überleben kann? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Dabei macht der YouTuber aufmerksam, dass dieses Problem schon so lange existiert und es niemand bemerkt hat. Das kann man in solch einem wichtigen kompetitiven Spiel nicht so drin lassen. Spieler könnten durch diese Erkenntnis sich des Vorteiles bemächtigen und dadurch höhere Chancen haben in Turniere zu gewinnen.

In seinen Tests hat er dabei festgestellt, dass es tatsächlich Agenten gibt, die eine weitaus kleinere Hitbox besitzen als andere. Hier ist sogar die Rede von einer 16,75-prozentigen kleineren Hitbox. Das ist eine große Differenz, die in Matches über Leben und Tod bestimmen kann.

Was wurde festgestellt? Für alle Spieler, die kein Russisch verstehen, hat der YouTuber in seinem Test alle bekannten Skins der Agenten getestet. Dabei wurden die Hitboxen unter die Lupe genommen, um zu schauen, ob es Abweichungen gibt.

Was sind Hitboxen? In Shootern existieren unsichtbare Boxen oder ovale Netze, die jeden Körperteil eures Charakters umhüllen. Entwickler nutzen sie dafür, damit Schüsse, Stiche oder sonstige Gewalteinwirkung auf euren Charakter registriert werden können.

Pay2Win in CS:GO – Wo? Wer Counter Strike: Global Offensive kennt, weiß, dass Pay2Win fast unmöglich ist. Es existieren keine Booster oder Power Ups, die man sich mit Echtgeld erwerben kann, um in Matches Vorteile zu erlangen.

In CS:GO existiert offenkundig kein Pay2Win. Jeder benutzt dieselben Waffen auf denselben Maps. Es gibt somit keine kaufbaren Spielvorteile an sich, die euch z. B. eine bessere Zielerfassung geben. Ein YouTuber jedoch hat nun durch seine Tests herausgefunden, dass doch etwas Pay2Win im Steam-Shooter stecken könnte, von dem keiner bislang etwas gewusst hatte.

