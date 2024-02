Er gilt heute als einer der besten Schauspieler, aber seine 1. Hauptrolle bekam er nur wegen 9/11

Paul Giamatti hat sich inzwischen in der Schauspielerbranche einen Namen gemacht. Doch in einem Interview erzählte er, dass er seine 1. Hauptrolle nur wegen des Datums vom Vorsprechen bekam.

Wer ist Paul Giamatti? Er spielte zu Beginn seiner Karriere in verschiedenen Theaterstücken mit, bevor er Anfang der 1990er Jahre seine ersten Auftritte in Filmen hatte – hierbei handelte es sich aber zunächst nur um kleinere Rollen und Nebenfiguren.

Doch nach und nach konnte sich der Schauspieler als Charakterdarsteller in der Branche etablieren und spielte dann mit American Splendor (2003) seine erste große Hauptrolle. Später folgten weitere Rollen etwa in The Illusionist, Hangover 2 oder der Serie Billions.

In der Howard Stern Show vom 7. Februar 2023 sprach der Schauspieler über seine Rolle in American Splendor und darüber, warum er sie am Ende bekam – obwohl ihn zu der Zeit keiner kannte.

„Ich werde sie nie bekommen, wenn ich nicht für die Rolle vorlesen kann“

Wie Paul Giamatti erzählte, wollten viele Männer die Rolle von Harvey Pekar spielen. Dementsprechend groß war die Konkurrenz beim Casting.

„Ich stand definitiv bei niemandem hoch oben auf der Liste für diese Rolle“, fuhr der Schauspieler fort. Seine Agentur meinte noch vor dem Casting, dass er keinesfalls ins Vorsprechen gehen dürfe, da das auch all die namhaften Konkurrenten nicht machen würde.

„Was zum Henker. Ich werde sie nie bekommen, wenn ich nicht für die Rolle vorlesen kann […] weil es peinlich war oder so, wenn man hineinging und vorlas.“

Als er aber hineinging, meinte der Regisseur, dass es schwer sei den passenden Kandidaten zu finden, wenn man nicht sah, wer die Rolle gut spielte.

Daraufhin antwortete Paul Giamatti entgegen der Anweisung seiner Agentur, dass er vorsprechen könne – auch wenn diese im Nachhinein ziemlich sauer auf ihn war.

Das Vorsprechen fand am 10. September 2001 statt, also einen Tag vor den Terroranschlägen. Etwa 2 Monate später, Paul Giamatti hatte das Vorsprechen bereits wieder vergessen, kamen die Verantwortlichen des Films auf ihn zu und meinten, dass sie das Projekt immer noch umsetzen wollten.

Doch kein einziger der bekannten Schauspieler wollte die Rolle spielen, da keiner von ihnen nach den Ereignissen in den USA arbeiten wolle. Abschließend meinte Giamatti: „Also habe ich die Rolle bekommen, weil kein anderer sie spielen würde.“

Für seinen neuesten Film The Holdovers ist Paul Giamatti für einen Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ nominiert. In diesem spielt er einen Geschichtslehrer, der dazu verdonnert wird, auf einen seinen Schüler in den Winterferien 1970 aufzupassen.

