Spieler feierten das große Versprechen von Path of Exile, beschweren sich jetzt, dass die Entwickler sich dran halten

Die Entwickler von Path of Exile haben über ihren Zeitplan für die nächste Season gesprochen, doch die Fans zeigen sich weiterhin skeptisch. Sie fürchten, die neuen Seasons leiden unter dem Termindruck.

Wie steht’s um die nächste Staffel von Path of Exile? In einem neuen Foren-Beitrag auf pathofexile.com haben die Entwickler über ihren Zeitplan gesprochen. Derzeit verfolgen sie ein Modell, bei dem alle zwei Monate im Wechsel eine Season von Path of Exile und seinem Nachfolger erscheint. Zuletzt erschien mit „The Last of the Druids“ eine Erweiterung für Teil 2, weshalb als Nächstes wieder das klassische Path of Exile am Zug ist.

Im Foren-Beitrag haben die Entwickler nun verkündet, dass man den Zeitplan einhalten wird und das kommende Update 3.28 Anfang März erscheinen soll. Wie gewohnt soll es zur Ankündigung wieder einen Livestream geben, der präsentiert, woran die Entwickler gearbeitet haben und welche Features es diesmal zu erleben gibt.

Damit halten sie auch ihr großes Versprechen ein. Die Entwickler haben 2025 verkündet, von nun an im 2-monatigen Wechsel immer eine Season von Path of Exile und seinem Nachfolger zu veröffentlichen. Doch genau dieses Versprechen sorgt jetzt für Ärger.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile sehen:

Skepsis bei den Spielern

Warum sind die Spieler skeptisch? Die Spieler von Path of Exile freuen sich auf Reddit und in den Kommentaren im Forum zwar, dass die Entwickler den Termin und damit ihr Versprechen einhalten werden, doch gleichzeitig gibt es auch Bedenken.

So argumentieren einige, dass durch den selbst gemachten Termindruck und das Versprechen, alle 2 Monate im Wechsel eine neue Season von Path of Exile und Path of Exile 2 zu bringen, größere Probleme und Updates eher nicht angegangen werden. Stattdessen läge der Fokus meist viel stärker auf der Entwicklung von Path of Exile 2.

Gleichzeitig profitiert Path of Exile jedoch auch von seinem Nachfolger und erhielt zuletzt ein enormes Update beim Handelssystem. Trotzdem lief die aktuelle Season von Path of Exile etwas schlechter als vorherige. Vergleicht man die Spielerzahlen der Seasons, so startete die aktuelle Season zwar mit mehr Spielern, verlor diese jedoch auch schneller wieder. Einen Monat war die aktuelle Season schon etwa 20.000 Spieler hinter der vorherigen, laut SteamDB.

Ob dies jedoch wirklich an der Qualität der Updates oder einfach am Geschmack der Spieler und dem Gefallen an der aktuellen Season-Mechanik liegt, kann nicht beantwortet werden.

Path of Exile lockt mit jeder Season über 150.000 Spieler zeitgleich an, die immer wieder ins Spiel zurückkehren. Ein Erfolgsmodell, das das Spiel immer wieder frisch hält. Über den Erfolg seiner Spielereihe und eine geheime Strategie, hat auch der Chef gesprochen: Eine geheime Strategie macht Path of Exile viel besser als andere Spiele, jetzt verrät der Chef sie