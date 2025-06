Path of Exile 2 gibt zu, dass normale Spieler bestimmte Items niemals bekommen, Entwickler wollen das jetzt ändern

In Path of Exile 2 gibt es viele einzigartige Items, die ganze Charaktere und Builds definieren können. Doch wenn ihr immer das Gefühl hattet, vom Pech verfolgt zu sein, weil ihr so ein Item nie selbst erhalten habt, haben die Entwickler nun eine bittere Wahrheit für euch.

Was haben die Entwickler erzählt? In einem neuen Beitrag auf PathofExile.com haben die Entwickler über den neuen Patch für Path of Exile 2 gesprochen. Mit Update 0.2.1 möchten sie viele Verbesserungen ins Spiel bringen, die dem Spielfluss zugutekommen. Dafür haben sie sich auch die Items angesehen und wie oft sie in den Karten fallen gelassen werden.

Dabei ist den Entwicklern aufgefallen, dass die seltensten und mächtigsten der einzigartigen Items so selten fallen gelassen werden, dass die meisten sie wohl nie zu Gesicht bekommen haben. Die Entwickler schreiben dazu:

„[…] Ein mythisches Amulett wie Astramentis war etwa 47.000-mal seltener als ein Divine Orb. Wenn Dinge so selten sind, gibt es sie für die meisten Spieler praktisch nicht. Es gibt einige coole Gegenstände zu finden, aber man wird sie nicht finden. […]“

Hier könnt ihr den Trailer zu aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Besserer Loot und neue Items

Was planen die Entwickler jetzt? Die Entwickler wollen, dass ihr häufiger in den Genuss von besseren Uniques kommt. Die einzigartigen Items werden in ihrer Droprate zwar nicht erhöht, aber die Berechnung, welche Items ihr wirklich erhalten sollt, wird verändert.

Mit den Änderungen haben dann alle Waffen, Rüstungsteile und der Schmuck die gleiche Chance, in einer wertvollen Kategorie fallen gelassen zu werden. „Das bedeutet, dass Dinge wie Amulette und Ringe [zuvor] deutlich seltener waren als andere Arten von Uniques“, sagen die Entwickler dazu.

Die zweite Änderung, die die Entwickler einbringen, ist, dass der Modifikator „Rarity of Items found“ (zu Deutsch: Seltenheit der gefundenen Items erhöht), auch einen Einfluss darauf hat, welche Arten von einzigartigen Items fallen gelassen werden.

Damit sollen mehr seltene oder sehr seltene Uniques in die Hände der Spieler gelangen, während häufige Uniques in ihrer Anzahl schrumpfen.

Was haben die Entwickler noch vorgestellt? Die Entwickler von Path of Exile 2 möchten nicht nur bessere einzigartige Gegenstände in die Hände der Spieler bringen, sondern auch neue. Dafür haben die Entwickler gleich mehrere Gegenstände vorgestellt.

Der „Lioneye’s Glare“-Bogen ist bereits im Vorgänger vielen Spielern ein Begriff und sorgt für hohen Fernkampfschaden sowie Wiederholung von Angriffen.

ist bereits im Vorgänger vielen Spielern ein Begriff und sorgt für hohen Fernkampfschaden sowie Wiederholung von Angriffen. Die „Last Lament“-Armbrust verarbeitet eure Feinde zu Munition, wenn ihr sie erledigt, fügt euch aber auch selbst Schaden zu, solltet ihr den letzten Schuss abfeuern.

verarbeitet eure Feinde zu Munition, wenn ihr sie erledigt, fügt euch aber auch selbst Schaden zu, solltet ihr den letzten Schuss abfeuern. Der „Whispering Ice“-Stab erhöht den Schaden von Eisfähigkeiten und macht mehr Schaden, je mehr Intelligenz der Charakter hat

erhöht den Schaden von Eisfähigkeiten und macht mehr Schaden, je mehr Intelligenz der Charakter hat Der „Cadiro’s Gambit“-Köcher wählt einen von 6 verschiedenen Pfeilen aus, die ihr abfeuert. Jeder Pfeil hat einen anderen Modifikator.

Der neue Patch 0.2.1 soll laut den Entwicklern schon heute veröffentlicht werden. Ob die Spieler mit dem verbesserten Loot zufrieden sein werden oder ob es weiterhin nicht ohne den Spielerhandel geht, bleibt abzuwarten. Auch das Crafting wurde zuletzt verbessert: Mit dem neuen Patch von Path of Exile 2 wollen die Entwickler endlich die größte Schwäche angehen