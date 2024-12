Path of Exile 2: Eine Werkbank hilft euch dabei, Platz in der Truhe zu sparen und Items zu verbessern

In Path of Exile 2 habt ihr begrenzten Truhenplatz – und der füllt sich insbesondere im Endgame ziemlich schnell. Eine Werkbank hilft euch dabei, Platz zu sparen und gleichzeitig Items aufzuwerten.

Sobald ihr im Endgame von Path fo Exile 2 angekommen seid, sammelt ihr sogenannte Wegsteine. Die Steine sind essenziell für das Endgame, denn damit erkundet ihr das System aus Karten. Je höher die Stufe des Wegsteins, desto bessere Belohnungen bekommt ihr dabei. Jedoch lassen sich die Steine nicht stapeln und belegen somit irgendwann ganze Truhenfächer.

Falls ihr euch neue Truhenfächer anschaffen wollt, seht ihr hier eine Übersicht aller Fächer in Path of Exile 2.

Mit einer Werkbank habt ihr aber die Möglichkeit, die Steine zu kombinieren und zu verbessern. Zudem eignet sich die spezielle Werkbank nicht nur, um die Wegsteine umzuschmieden – sondern auch für andere Items.

Um zu sehen, welche Effekte eure Items haben, müsst ihr sie zunächst identifizieren. Das übernimmt in Path of Exile 2 ein NPC für euch:

3 Items kombinieren, 1 neues erhalten

Was ist das für eine Werkbank? In Path of Exile 2 schaltet ihr im Laufe der Story in Akt 3 die „Umschmiedewerkbank“ frei. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, drei Items zu einem neuen Item umzuschmieden. Allerdings seht ihr vorher nicht, was bei euren Schmiedeversuchen rauskommt.

Dort könnt ihr also etwa die Wegsteine, die ihr nicht mehr benötigt, ganz einfach umschmieden. Dadurch spart ihr nicht nur Platz in eurer Truhe, sondern erhaltet auch noch Wegsteine einer höheren Stufe.

So schmiedet ihr Wegsteine um: Um Wegsteine umzuschmieden, braucht ihr 3 Steine derselben Stufe. In einem Video von dem Streamer und Content Creator DatModz seht ihr auf X, dass ihr dafür auch normale Steine mit magischen Steinen kombinieren könnt.

Falls ihr eine Menge Wegsteine verschiedener Stufen angesammelt habt, aber eigentlich höhere benötigt, könnt ihr diese aufwerten, um genau die zu bekommen, die ihr braucht. Auch Wegsteine, die ihr aus der Umschmiedewerkbank erhalten habt, könnt ihr erneut umschmieden. Wenn euch hingegen Wegsteine mit niedrigen Stufen fehlen, bekommt ihr diese beim NPC Doryani für Gold.

Was kann ich noch umschmieden? Neben den Wegsteinen habt ihr dort die Möglichkeit, auch andere Items umzuschmieden – etwa Runen, Ringe oder andere Ausrüstungsgegenstände. Hierbei ist es allerdings wichtig, dass es sich um ein Item derselben Art handelt. Achtet hier einfach auf den Namen des Gegenstands.

Ihr könnt Ringe der gleichen Art umschmieden. Auch Lebensfläschchen eignen sich hier. Aus 3 Steinrunen.. ..wird eine Sturmrune.

Das solltet ihr beachten:

Habt ihr 3 Rubinringe gesammelt, könnt ihr sie zu einem neuen Rubinring schmieden.

3 Runen werden jedoch zu einer Rune einer anderen Art.

Den Umschmiede-Vorgang könnt ihr nicht rückgängig machen.

Die 3 Items werden dabei außerdem zerstört – aber ihr erhaltet ein neues.

Falls ihr nicht genügend Items zum Umschmieden habt und trotzdem schnell an eure Wunsch-Items kommen möchtet, könnt ihr auf eine Alternative zurückgreifen: das Handelssystem in Path of Exile 2. Wie schon im Vorgänger gibt es auch hier kein Auktionshaus oder Ähnliches, in dem ihr eure Gegenstände einfach anbieten könnt. Stattdessen läuft der Großteil des Handels über eine spezielle Website der Entwickler. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Path of Exile 2 Trade: So bekommt ihr eure Wunsch-Items ohne Grind