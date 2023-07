Neues MMORPG auf Steam lässt euch vorab auf Schatzsuche gehen: So könnt ihr den Titel kostenlos spielen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Es wird einen Tages- und Nachtrhythmus geben. In der Nacht wird die dunkle Magie verstärkt und Spieler, die diese Magie nutzen, können sich in eine Bestie verwandeln.

Ein wichtiges Game-Feature ist das Segeln. Spieler können sich ihre eigenen Schiffe bauen und damit auf hoher See neue Inseln entdecken sowie erkunden. Es gibt reichlich Schätze, die sich in der Welt und auf den Inseln verbergen.

Alles, was ihr zur Teilnahme benötigt, ist ein Account auf Steam. Loggt euch ein und sucht den Titel im Shop heraus, damit ihr ihn kostenlos starten könnt. Das Entwicklerteam erhofft sich viel Feedback vom Wochenende und möchte so die bisherigen Builds und Optimierungen testen, die es im Spiel mit einem neuen Patch implementiert hat.

Wann findet das Alpha-Wochenende statt? Interessierte können sich vom 28. bis zum 31. Juli 2023 in das Spiel einloggen. Es ist nicht nötig, sich vorab für die Alpha-Phase zu registrieren oder das Spiel zu kaufen. An der Testphase kann wirklich jeder teilnehmen, der das Spiel ausprobieren möchte.

Past Fate befindet sich aktuell in der Early-Access-Phase auf Steam und lädt nun zu einem offenen Alpha-Wochenende ein. Spieler können dann in die Welt von Edaria und Drosus eintauchen. Mit einem Trailer verkündet das Entwicklerteam von Icy North Games die frohe Botschaft.

