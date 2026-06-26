 Palworld: Zwiebelsamen finden – Dafür braucht ihr das Item

In Palworld braucht ihr für ein Zwiebelbeet die notwendigen Zwiebelsamen. Wo ihr diese findet und warum Zwiebel so wichtig sind, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Wo finde ich Zwiebelsamen? Um an Zwiebelsamen zu kommen, habt ihr zwei Optionen. Entweder habt ihr Glück und trefft den fahrenden Händler an. Dieser besucht gelegentlich euer Lager und bringt unterschiedliche Waren mit sich, darunter auch Zwiebelsamen. Diese könnt ihr dann für 100 Goldmünzen erwerben.

Seid ihr der Warterei müde, könnt ihr auch bestimmte Pals jagen und erhaltet so mit etwas Glück eventuell das eine oder andere Samenkorn für den Anbau von Zwiebeln. Die wohl wichtigsten Pals für dieses Unterfangen sind:

Cinnamoth

Mossanda

Vaelet

Besiegt oder fangt ihr einen von ihnen, habt ihr eine 50%ige Chance, einen Samen zu erhalten.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Wozu brauche ich Zwiebelsamen? Ihr braucht Zwiebelsamen, um eine Zwiebelplantage bauen zu können. Mit ihr in eurem Lager könnt ihr euren Pals mit der Aufgabe betrauen, Zwiebeln anzubauen. Dadurch seid ihr nicht mehr daran gebunden, mühselig in der Wildnis nach dem Gemüse zu suchen. Um eine Zwiebelplantage bauen zu können, benötigt, ihr Technologie-Stufe 36 und zwei Punkte, um den Bauplan freizuschalten. Abseits davon braucht ihr noch folgende Materialien:

3 x Zwiebelsamen

70 x Holz

50 x Stein

5 x Pal-Saft

Warum sind Zwiebeln so wichtig? Zwiebeln sind kein unwichtiges Gemüse, tatsächlich handelt es sich hierbei um eine der bedeutsamsten Zutaten für die Herstellung von Speisen. Diese Nahrungsmittel geben euch und euren Pals massive Buffs von denen ihr im Kampf und bei der Erkundung profitieren könnt. Wer also vor allem im Endgame erfolgreich sein möchte, sollte bald die Stiefel anziehen und fleißig Zwiebeln ernten.

Kennt ihr noch bessere Optionen, um an Zwiebelsamen heranzukommen? Dann teilt eure Taktiken gerne mit uns in den Kommentaren! Mehr zu Palworld und dem kommenden 1.0 Update findet ihr hier in unserer übersichtlichen Release-Zusammenfassung: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates