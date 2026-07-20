Mit den richtigen Begleitern in Palworld sichert ihr euch einfach mächtige Alphas, ohne sie bekämpfen zu müssen

In Palworld könnt ihr Alphas nicht nur in der offenen Welt fangen, sondern mit etwas Glück auch Eier mit ihnen finden. Es gibt sogar einen Weg, sie langfristig einfacher zu bekommen, ohne gegen sie kämpfen zu müssen.

Wie kann man sich Alpha-Pals sichern? In Palworld gibt es verschiedene Wege, sich Alpha-Pals zuzulegen:

In der offenen Welt suchen, bekämpfen und fangen

Eier finden oder züchten, aus denen sie schlüpfen

Beide Wege brauchen ein wenig Glück und sind zeitaufwändig, da sie entweder davon abhängig sind, dass ihr den entsprechenden Pal ordentlich bekämpft und auch in die Sphäre bekommt, oder ihr passende Eier findet oder bei der Zucht herausbekommt.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sie gezielt und sicher bei der Zucht zu erhalten, wie ein Video von RageGamingVideos zeigt.

Alle Infos, Tipps und Tricks zum Züchten von Alpha-Eiern findet ihr auf Seite 2.

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Partnerskills sind der Schlüssel zur richtigen Kombi

Welchen Weg zeigen die YouTuber? Der YouTuber zeigt einen effektiven Weg, Alpha-Eier gezielt in der Zucht zu erhalten – und das ziemlich gesichert. Das braucht zwar einige Vorarbeit, lohnt sich aber, wenn ihr euch eine Armee aus Alphas zulegen wollt. Dafür braucht ihr vor allem die Pals Broncherry und Broncherry Aqua, besser gesagt ihre Partnerfähigkeiten.

Doch die müsst ihr erst freischalten und zwar, indem ihr die Sättel für die beiden Pals herstellt. Dadurch erhält Broncherry eine Chance von 35 %, dass ein Ei beim Aufsammeln zu einem Alpha-Ei wird. Kombiniert ihr das mit Broncherry Aqua, der sogar eine Chance von 45 % mitbringt, erhaltet ihr eine 80%ige Chance auf Alpha-Eier.

Kombiniert ihr das zusätzlich mit einem Grintail, erhaltet ihr sogar eine 50%ige Möglichkeit, ein zusätzliches Ei zu erhalten. Dadurch maximiert ihr eure Ausbeute enorm und könnt gezielt Alphas farmen, ohne gegen sie kämpfen zu müssen.

Ihr müsst dabei alle 3 Pals aktiv in eurem Team dabei haben. Züchtet dann eine beliebige Pal-Kombi in eurer Zuchtfarm und mit ein bisschen Glück erhaltet ihr dann gleich 2 Alpha-Eier. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen.

Ein weiteres, sehr nützliches Pal, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, hat eine der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel überhaupt. Denn es kann euch ziemlich leicht sogar im Hardcore-Modus den Popo retten: Palworld: Ein unterschätztes Pal hat eine der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel – „Nie mehr ohne“