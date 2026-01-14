Entwickler von Palworld kann die Vergleiche zu Pokémon nicht mehr hören, findet die Kritik am neuen Kartenspiel zu dramatisch

News
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Entwickler von Palworld kann die Vergleiche zu Pokémon nicht mehr hören, findet die Kritik am neuen Kartenspiel zu dramatisch

Palworld macht weiter Schlagzeilen, und wieder einmal gibt es eine Verbindung zu Pokémon. Nachdem Entwickler Pocketpair ein eigenes Sammelkartenspiel angekündigt hat, gab es neben Vorfreude auch Vergleiche zu Nintendos Taschenmonstern. Einem Mitarbeiter von Palworld reicht es jetzt.

Was ist das für ein Kartenspiel? Während der Rechtsstreit zwischen Nintendo und dem Palworld-Entwickler Pocketpair noch immer nicht beendet ist, hat letzteres Unternehmen auf der offiziellen Website kürzlich ein eigenes Sammelkartenspiel angekündigt.

Es soll am 30. Juli 2026 erscheinen und Duelle zwischen zwei Spielern bereithalten, wobei, typisch für derartige Spiele, die verschiedenen Monster im Kampf eingesetzt werden. Nebenbei wollen Ressourcen eingesammelt und eine Basis aufgebaut werden.

Die Ankündigung stieß in der Community auf Vorfreude, doch es gibt auch kritische Stimmen, die das Kartenspiel mit dem TCG von Pokémon vergleichen – zum wiederholten Mal muss sich Palworld also diesem Vergleich stellen. Einem Mitglied aus dem Team von Pocketpair sind die Kritiker aber viel zu dramatisch.

Palworlds Update 0.7 bringt viele Änderungen für die Quality of Life und eine Kooperation mit einem Shooter
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Entwickler von Palworld kann die Vergleiche zu Pokémon nicht mehr hören, findet die Kritik am neuen Kartenspiel zu dramatisch Einem kostenlosen Survival-Spiel auf Steam wurde vorgeworfen, ein Item bei No Man’s Sky geklaut zu haben, dessen Chef reagiert jetzt Capcom-Veteran will nicht, dass ihr Palworld kauft: „Sie haben eine Grenze überschritten“ – dabei hat er es nie gespielt Mitten im Rechtsstreit mit Nintendo kündigt Palworld seinen Release an – Erklärt, was man jetzt tun will Behörde lehnt Patentantrag von Nintendo zum Fangen von Kreaturen ab, könnte Einfluss auf den Rechtsstreit mit Palworld nehmen „Nicht schlecht für ein totes Spiel“ – Entwickler von Palworld kontern ihre Hater, feiern erfolgreiches Jahr Palworld: Sternsand farmen – die besten Locations Nintendo überführt Raubkopierer durch Reddit, fordert 4,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz, findet das respektvoll Palworld reagiert auf die Menge an Hass, die auf den früheren Steam-Hit einprasselt Der Steam-Hit Terraria möchte gemeinsame Sache mit Palworld machen, aber die Spieler sind dagegen Palworld: Ragnahawk finden und züchten Palworld: Wusstet ihr, dass einsame Pals in eine Schule gehen und sich nach eurer Liebe sehnen?

Es gibt mehr TCGs als das von Pokémon

Um wen geht es? Auf x.com hat sich der Publishing Manager von Pocketpair, Bucky, zu Wort gemeldet und ist auf die Reaktionen eingegangen, die die Ankündigung des Kartenspiels nach sich gezogen hat.

In einem ersten Post auf x.com freute er sich zunächst über die positiven Stimmen, betonte dann aber, wie „urkomisch“ es sei, die Wutausbrüche so mancher Leute zu sehen.

Schau mal, Palworld zum Start zu „hassen“ war damals total angesagt. Verstehe ich. Einfache Klicks. Aber trotzdem? Zwei Jahre später? Vielleicht solltest du deine Zeit besser nutzen. Spiel doch ein paar Spiele oder so!

Ein weiterer, wichtiger Punkt, auf den der X-Account Masak Gitsune eingeht, ist die Tatsache, dass Pokémon nicht das erste und einzige Franchise mit eigenem Sammelkartenspiel war und ist. Der User schreibt in seinem Post: „Es gibt viele Franchises mit Karten im TCG-Markt. Die Leute sind bei Palworld ehrlich gesagt zu dramatisch.“

Diesen Post teilte der Publishing Manager Bucky und schrieb als Antwort einfach nur ein zustimmendes: „Ja“.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Neuer Konkurrent lässt Pokémon und Palworld alt aussehen, zeigt im neuen Trailer, wie gut ein Monstersammler 2026 aussehen kann
von Cedric Holmeier
Mehr zum Thema
Das neue Update für Palworld soll den Baumodus verbessern, einen neuen Raid bringen und Moddern das Leben erleichtern
von Sophia Weiss
Mehr zum Thema
Die Community von Palworld nennt einem Neuling die wichtigsten Tipps zum Start, die sie selbst lieber früher gewusst hätten
von Caroline Fuller

Ist an der Aussage etwas dran? Durchaus, denn der Vorwurf, Palworld würde auch in diesem Aspekt Pokémon imitieren, steht auf wackligen Beinen. Immerhin hat Pokémon das Prinzip Sammelkartenspiel nicht erfunden und war längst nicht das erste seiner Art.

Diesen Titel hält gemeinhin Magic: The Gathering, das 1993 auf den Markt kam – Pokémon folgte erst 1996 und hat seit 2024 auch eine Mobile-Variante. Auch haben zahlreiche andere Marken das Spielprinzip genutzt und eigene Versionen veröffentlicht. Denkt nur an Yu-Gi-Oh!, Star Wars: Unlimited, Digimon oder digitale Spiele wie Hearthstone oder Gwent.

Wie sich die Version von Palworld schlägt, wird sich zum Release am 30. Juli 2026 zeigen. Was sind eure Gedanken dazu? Freut ihr euch auf das Kartenspiel oder bleibt ihr lieber bei eurem Lieblings-TCG? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Zuletzt musste Nintendo eine Niederlage einstecken: Behörde lehnt Patentantrag von Nintendo zum Fangen von Kreaturen ab, könnte Einfluss auf den Rechtsstreit mit Palworld nehmen

Quelle(n): gamesradar.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Aniimo zeigt im Trailer wie gut der Monstersammler aussieht Titelbild Spielfigur

Neuer Konkurrent lässt Pokémon und Palworld alt aussehen, zeigt im neuen Trailer, wie gut ein Monstersammler 2026 aussehen kann

Einer der Entwickler von Palworld bedankt sich für ein erfolgreiches Jahr 2025.

„Nicht schlecht für ein totes Spiel“ – Entwickler von Palworld kontern ihre Hater, feiern erfolgreiches Jahr

Palworld Update 0.7 News Titelbild

Das neue Update für Palworld soll den Baumodus verbessern, einen neuen Raid bringen und Moddern das Leben erleichtern

Starter Pals

Die Community von Palworld nennt einem Neuling die wichtigsten Tipps zum Start, die sie selbst lieber früher gewusst hätten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx