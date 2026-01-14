Entwickler von Palworld kann die Vergleiche zu Pokémon nicht mehr hören, findet die Kritik am neuen Kartenspiel zu dramatisch

Palworld macht weiter Schlagzeilen, und wieder einmal gibt es eine Verbindung zu Pokémon. Nachdem Entwickler Pocketpair ein eigenes Sammelkartenspiel angekündigt hat, gab es neben Vorfreude auch Vergleiche zu Nintendos Taschenmonstern. Einem Mitarbeiter von Palworld reicht es jetzt.

Was ist das für ein Kartenspiel? Während der Rechtsstreit zwischen Nintendo und dem Palworld-Entwickler Pocketpair noch immer nicht beendet ist, hat letzteres Unternehmen auf der offiziellen Website kürzlich ein eigenes Sammelkartenspiel angekündigt.

Es soll am 30. Juli 2026 erscheinen und Duelle zwischen zwei Spielern bereithalten, wobei, typisch für derartige Spiele, die verschiedenen Monster im Kampf eingesetzt werden. Nebenbei wollen Ressourcen eingesammelt und eine Basis aufgebaut werden.

Die Ankündigung stieß in der Community auf Vorfreude, doch es gibt auch kritische Stimmen, die das Kartenspiel mit dem TCG von Pokémon vergleichen – zum wiederholten Mal muss sich Palworld also diesem Vergleich stellen. Einem Mitglied aus dem Team von Pocketpair sind die Kritiker aber viel zu dramatisch.

Es gibt mehr TCGs als das von Pokémon

Um wen geht es? Auf x.com hat sich der Publishing Manager von Pocketpair, Bucky, zu Wort gemeldet und ist auf die Reaktionen eingegangen, die die Ankündigung des Kartenspiels nach sich gezogen hat.

In einem ersten Post auf x.com freute er sich zunächst über die positiven Stimmen, betonte dann aber, wie „urkomisch“ es sei, die Wutausbrüche so mancher Leute zu sehen.

Schau mal, Palworld zum Start zu „hassen“ war damals total angesagt. Verstehe ich. Einfache Klicks. Aber trotzdem? Zwei Jahre später? Vielleicht solltest du deine Zeit besser nutzen. Spiel doch ein paar Spiele oder so!

Ein weiterer, wichtiger Punkt, auf den der X-Account Masak Gitsune eingeht, ist die Tatsache, dass Pokémon nicht das erste und einzige Franchise mit eigenem Sammelkartenspiel war und ist. Der User schreibt in seinem Post: „Es gibt viele Franchises mit Karten im TCG-Markt. Die Leute sind bei Palworld ehrlich gesagt zu dramatisch.“

Diesen Post teilte der Publishing Manager Bucky und schrieb als Antwort einfach nur ein zustimmendes: „Ja“.

Ist an der Aussage etwas dran? Durchaus, denn der Vorwurf, Palworld würde auch in diesem Aspekt Pokémon imitieren, steht auf wackligen Beinen. Immerhin hat Pokémon das Prinzip Sammelkartenspiel nicht erfunden und war längst nicht das erste seiner Art.

Diesen Titel hält gemeinhin Magic: The Gathering, das 1993 auf den Markt kam – Pokémon folgte erst 1996 und hat seit 2024 auch eine Mobile-Variante. Auch haben zahlreiche andere Marken das Spielprinzip genutzt und eigene Versionen veröffentlicht. Denkt nur an Yu-Gi-Oh!, Star Wars: Unlimited, Digimon oder digitale Spiele wie Hearthstone oder Gwent.

Wie sich die Version von Palworld schlägt, wird sich zum Release am 30. Juli 2026 zeigen. Was sind eure Gedanken dazu? Freut ihr euch auf das Kartenspiel oder bleibt ihr lieber bei eurem Lieblings-TCG? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Zuletzt musste Nintendo eine Niederlage einstecken: Behörde lehnt Patentantrag von Nintendo zum Fangen von Kreaturen ab, könnte Einfluss auf den Rechtsstreit mit Palworld nehmen