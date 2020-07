Das Action-MMO Pagan Online wird bald zu Pagan Offline. Denn Publisher Wargaming trennt sich von Entwickler Mad Head und diese wollen das Spiel jetzt ab August offline weiterbetreiben. Was das für die Spieler bedeutet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist Pagan Online? Pagan Online ist ein Old-School-Action-MMO, das in einer Fantasy-Version des heidnischen Osteuropas spielt. Im Diablo-Stil metzelt ihr euch mit vorgegebenen Helden durch Monster der slawischen Mythologie. Das Spiel wird vom serbischen Studio Mad Head Games entwickelt. Wargaming war bisher der Publisher und für die Multiplayer-Vermarktung zuständig.

Was ist passiert? Obwohl Pagan Online zum Start durchaus Fans erfreuen konnte – unter anderem hatte unser MeinMMO-Autor Benedict Grothaus Spaß daran – haperte es bei der langfristigen Motivation der Spieler. Es gab immer weniger Updates und seit Dezember 2019 war eigentlich gar nichts mehr passiert. Das hat jetzt Folgen.

Da zuletzt auf Steam gerade mal 20 Leute online waren und es beim spielen über den Wargaming-Launcher wohl auch nicht sonderlich rosig aussah, trennten sich Wargaming und Mad Head Games wieder. Das ist das Ende von Pagan Online.

Pagan Online ist ein altmodisches Action-RPG.

Pagan Offline – So geht’s weiter

Ist das Spiel jetzt tot? Wie schon erwähnt, ist das „Online“ in „Pagan Online“ bald Geschichte. Zum 4. August 2020 wird das Spiel nicht mehr von Wargaming vertrieben und aus dem Portfolio des Wargaming-Launchers entfernt.

Das Spiel wird aber auf Steam weiterlaufen und direkt vom Entwickler vertreiben werden. Das bedeutet aber auch, dass Pagan Online jetzt nicht mehr als MMO daherkommt, sondern ein reines Single-Player-Spiel wird. Also im Grunde „Pagan Offline“.

Was passiert, wenn ich es via Wargaming gespielt habe? Wargaming bietet euch die Möglichkeit, euren Progress auf die Steam-Version zu übertragen. Außerdem bekommt ihr in jedem Fall von Wargaming ein kleines Abschiedsgeschenk:

7 Tage Premium-Spielzeit, die ihr für die Spiele World of Tanks, Warships, Warplanes und World of Tanks Blitz nutzen könnt.

Ein Premium-Tier-3-Fahrzeug für jedes dieser Spiele. Das wären jeweils ein MTLGS-1G14 (Tanks), die Dreadnought (Warships), die Boeing YP-29 (Warplanes) und den M2 Medium für Blitz.

Bekomme ich mein Geld zurück? Nein, Refunds sind ausgeschlossen. Ihr könnt derzeit auch keine Ingame-Käufe mehr tätigen.

Wie geht es mit Pagan weiter? Trotz der Umstellung haben die Entwickler laut eigener Aussage keine weiteren Zukunftspläne für das Spiel. Doch man könnte durchaus wieder etwas Neues bringen, wenn das Spiel sich als Single-Player-Titel gut macht.

Wie reagiert die Community? Seit bekannt ist, das Pagan Online offline geht, fielen die Reviews auf Steam ins Bodenlose. Das Spiel hat in der jüngsten Vergangenheit ein Rating von „sehr negativ“ bekommen. Nur 4 von 49 Reviews der letzten 30 Tage waren positiv.

Den Steam-Ratings tat die Ankündigung zum Ende des Online-Modus gar nicht gut.

Die Spieler kommen sich größtenteils verarscht und betrogen vor, denn man habe immerhin ein Online-Game gekauft. Vor allem, dass man keine Refunds bekommt, ärgert viele frühere Fans. Ob also Pagan als Offline-Game Erfolg haben wird, ist angesichts dieser Verärgerung zweifelhaft.

Pagan Online galt einst als mögliche Konkurrenz zu Blizzards kommenden Action-RPG Diablo 4. Das hat sich wohl jetzt erledigt. Doch wenn ihr weiterhin sinnvolle Diablo-Alternativen sucht, dann findet ihr hier bei MeinMMO womöglich ein schönes Spiel, das wie Diablo ist.