Owlcat verzichtet auf das, wofür Baldur’s Gate 3 berüchtigt ist: expliziten Sex – Wir wissen jetzt, warum

Wer Baldur’s Gate 3 gespielt hat, wird sich mindestens einmal nackt mit einem Begleiter im Bett, am Strand oder am Wald wiedergefunden haben. In Spielen wie Pathfinder: Kingmaker oder Warhammer 40.000: Rogue Trader passiert das nicht. MeinMMO sprach mit den Verantwortlichen.

Owlcat ist bekannt für einige der besten Rollenspiele, die ihr aktuell spielen könnt:

Pathfinder: Kingmaker

Pathfinder: Wrath of the Righteous

oder Warhammer 40.000: Rogue Trader

In einem Blogpost haben die Narrative Designer Nika Alborti und Arseny „Thai“ Kyrmov darüber gesprochen, wie das Studio Romanzen in RPGs bearbeitet. MeinMMO hat die Gelegenheit genutzt, um nach einem Interview zu fragen – und Antworten erhalten.

Was ihr hier lest, ist lediglich ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Gespräch. Das Interview veröffentlichen wir in voller Länge am Sonntag, den 21. Juni 2026.

Video starten Pathfinder: Wrath of the Righteous – Trailer zur „Game of the Year“-Edition auf Steam Autoplay

„Du musst sicherstellen, keine tonale Dissonanz zu erschaffen“

Nika Alborti und Arseny Kyrmov haben uns etliche Fragen beantwortet. In einer davon ging es darum, dass Owlcat Sex-Szenen niemals explizit darstellt, sondern immer der Fantasie des Spielers überlässt – anders als etwa Baldur’s Gate 3, in dem lediglich Dinge wie die legendäre Bären-Szene nicht direkt gezeigt werden.

MeinMMO: Ihr nutzt oft die „Fade-to-black“-Technik. Denkt ihr, der Erfolg von sehr expliziten Titeln wie Baldur’s Gate 3 hat die Erwartungen der Fans verändert, oder bleibt ihr eurem literarischen, subtilen Stil treu?

Nika Alborti: Es gibt Spiele, die sind mehr auf explizite Szenen ausgerichtet, und es gibt Charaktere, die von leidenschaftlicher und physischer Darstellung von Liebe profitieren. Aber das trifft nicht auf alle Spiele und Charaktere zu. Wir entscheiden also auf Basis dessen, was wir erreichen wollen.

Arseny „Thai“ Kyrmov: Es hängt von der Geschichte ab, die du erzählen willst. Offene Erotik in Baldur’s Gate 3 verhalf ihm zu großer Bekanntheit, aber du musst sicherstellen, keine tonale Dissonanz zu erschaffen. Ich bin sicher, das würde in Wrath of the Righteous schlecht aussehen. Dennoch, wann immer wir eine neue IP diskutieren, die wir als Nächstes bearbeiten sollen, stimme ich immer für Oglaf – das wäre unterhaltsam und herausfordernd zu schreiben!

Im weiteren Verlauf des Interviews sprechen wir noch über die Archetypen der Charaktere, die Herausforderung von Romanzen und sogar geheime Liebhaber in den Spielen.

Aber mal so nebenbei: Was ist euch eigentlich bei Romanzen in Rollenspielen wichtig? Legt ihr da überhaupt einen Wert drauf? Oder nutzt ihr sogar Mods für mehr Freiheiten? Schreibt uns einen Kommentar!

Owlcat arbeitet aktuell an Dark Heresy, dem neuen Rollenspiel in der Welt von Warhammer 40.000, und auch hier wird es Romanzen geben. Ein sehr engagierter Spieler will sogar unbedingt einen Space Marine daten und ist dabei so hartnäckig, dass der Chef uns im Interview gefragt hat, ob der vielleicht einer von euch ist. Die Interview-Reihe findet ihr hier: Warhammer 40.000: Warum ihr in einer Großstadt des Imperiums nicht lange überleben würdet