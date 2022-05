Overwatch: Streamer Joomla25 stirbt mit 27 Jahren – Sein letztes Wort auf Twitch war „Wunderschön“

Am 24. Mai wurde bekannt, dass der beliebte Twitch-Streamer Joomla25 im Alter von nur 27 Jahren verstorben ist. Viele Fans, Twitch-Streamer und Profi-Spieler trauern um den jungen Mann: Er war für seine Gutherzigkeit, seine positive Einstellung und sein Spiel mit der Heldin Widowmaker in Overwatch bekannt. Die Nachricht kommt unerwartet, in seinem letzten Twich-Streamer versprach er am nächsten Tag wiederzukommen.

Das ist die Nachricht: Am 24. Mai verbreitete eine Bekannte von Joomla die Nachricht seines Todes über Twitter und Discord (via twitter):

„Es tut mir furchtbar leid, euch das allen mitteilen zu müssen. Ich dachte nie, dass ich einmal so eine Nachricht überbringen müsste. Ich erspar euch allen die Details, weil es eine heikle Angelegenheit ist, und es sich nicht richtig anfühlt, dass ausgerechnet ich es bin, die es weiß. Leider ist Joom nicht länger unter uns. Wenn ich Neuigkeiten erfahre, werde ich es euch wissen lassen. Aber jetzt denke ich, sollten wir die Angelegenheit ruhen lassen. Lassen wir die Familie und seine Lieben es verarbeiten und lasst uns als Community um ihn trauern.“

Joomla dominierte mit Widowmaker und veränderte Leben als einfach „guter Typ“

Das sind die Reaktionen: In der Folge fällt auf, wie viele Leute sich herzlich zu Joom äußern. Der Streamer war in Overwatch vor allem für sein Spiel mit der Scharfschützin Widowmaker bekannt. Mit der blauhütigen Auftragskillerin verbreitete er Angst und Schrecken. Wie die Seite dotesports weiß, war er 2017 mit Widowmaker einer der besten Spieler der Welt und wurde zur Nemesis von Leuten wie xQc und Surefour, als er an die Spitze der Ladder vorstieß.

Aber für seine Freunde war Joomla weit mehr als das. Er war für seine positive Einstellung und für seine Verlässlichkeit bekannt. Viele erzählen ihre Geschichte, wie Joomla ihnen in schweren Zeiten geholfen hat und dass er immer ein treuer Freund und eine Quelle der Inspiration war:

Ein Nutzer auf twitter sagt: „Einmal fragte wer Joom, wie man in der Rangliste aufsteigen kann. Er erklärte, dass du mit deinem Leben glücklich sein musst, wenn du etwas leisten und etwas lernen willst. Irgendwie hat mich das inspiriert, mein eigenes Leben zu verbessern und das hat alles verändert.“

Ein Coach von Cloud 9 sagt (via twitter): „Ich kann es nicht fassen. Ich bin gerade so traurig. Ich hab mich immer wieder mit Joom über die Jahre unterhalten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Er war so ein guter Mensch über die 6 Jahre, die ich ihn kannte. Er hat sich mir gegenüber nie falschen verhalten und ich werde ihn wirklich vermissen. Ruhe in Frieden, Mann.“

Was waren seine letzten Worte auf Twitch?

Der letzte Twitch-Stream von Joomla war am 12. Mai 2021. Es schien ein ganz normaler Overwatch-Stream zu sein. Er dauerte etwa zweieinhalb Stunden. Joomla kündigte an, am nächsten Tag wieder zu streamen, er wollte sich dem Ranked widmen. Er verabschiedete sich bei den Fans, wünschte ihnen eine gute Nacht und atmete tief durch: „Wunderschön, wunderschön“, sagte er zum Abschied.

Danach hörten seine Zuschauer nichts mehr vor ihm, er blieb für einige Tage verschwunden, bis die furchtbare Nachricht von seinem Tod eintraf.