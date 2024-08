Outdoor-Gaming im Freien? Mit diesem Gaming-Laptop bekommt ihr Star Wars Outlaws gratis und versüßt euch den Sommer

Für kurze Zeit könnt ihr bei MediaMarkt einen leistungsstarken Laptop zu einem reduzierten Preis finden – und den kommenden Open-World-Hit Star Wars Outlaws gibt es kostenlos dazu.

Im Sommer ist es ziemlich unangenehm, in der Wohnung zu sitzen und zu zocken. Meine Lieblingsalternative ist es da, einfach draußen zu spielen! Draußen hat man wenigstens frische Luft, im Schatten kann es kühler sein als in der eigenen Wohnung und wenn ihr an einem kühlen Gewässer seid, habt ihr sowieso den Jackpot geknackt. Und mit einem Gaming-Notebook müsst ihr nicht einmal auf eure grafikhungrigsten Blockbuster wie Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077 verzichten.

MediaMarkt bietet derzeit ein leistungsstarkes Gaming-Notebook zum reduzierten Preis an – und als besonderes Extra gibt es eines der größten Gaming-Highlights des Jahres gratis dazu: Star Wars Outlaws.

Die Priorität richtig gesetzt: ein brillanter Bildschirm

Das Acer Predator Helios Neo 18 ist der ideale Begleiter für Ausflüge oder zum Spielen unterwegs. Mit seinem beeindruckenden 18-Zoll-Display und einer Bildwiederholrate von 165 Hz bietet dieses Gaming-Notebook eine visuelle Qualität, die dem Desktop-Erlebnis zu Hause in nichts nachsteht.

Neben dem brillanten Display überzeugt der Acer Predator Helios Neo 18 auch durch seine leistungsstarke Hardware. Ausgestattet mit einer NVIDIA RTX 4060 Grafikkarte und einem Intel Core i7 Prozessor bietet er genügend Power für anspruchsvolle Spiele. Abgerundet wird die Performance durch 16 GB DDR5 RAM und eine 1 TB große SSD, die schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz für die Spielebibliothek garantiert.

An Ports muss man bei dem Acer Predator Helios Neo 18 zum Glück nicht sparen.

Falls der Acer Predator nicht das Richtige für euch ist, hat MediaMarkt noch viele weitere spannende Notebooks und Desktop-PCs im Angebot. Egal, ob ihr auf der Suche nach High-End-Geräten oder günstigen Alternativen seid – hier findet jeder die passende Gaming-Station.

Besonderes Highlight: Wer bis zum 18. August das Acer Predator Helios Neo 18 kauft und registriert, bekommt Star Wars Outlaws gratis dazu. So profitiert ihr nicht nur von einem leistungsstarken Gaming-Notebook, sondern könnt euch auch gleich auf ein spannendes neues Spiel freuen.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop-GPU

: ‎NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop-GPU Prozessor : Intel Core i7-14650HX

: Intel Core i7-14650HX Bildschirm : 18 Zoll WUXGA, 165 Hz

: 18 Zoll WUXGA, 165 Hz Arbeitsspeicher : 16 GB DDR5 RAM

: 16 GB DDR5 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Größe/Gewicht: 404 mm x 312 mm x 29 mm; 3,4 kg

Für alle, die auf High-End-Grafik und Ultra-Raytracing nicht verzichten wollen

Für dreistellige FPS und Raytracing auf höchstem Niveau ist die stärkere Version des Acer Predator Helios 18 genau das Richtige. Ausgestattet mit einer RTX 4090 Grafikkarte und einem leistungsstarken Intel Core i9 Prozessor liefert dieses Kraftpaket Leistung der Spitzenklasse – und das mit einem satten Rabatt von 700 Euro.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop-GPU

: ‎NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop-GPU Prozessor : Intel Core i9-14900HX

: Intel Core i9-14900HX Bildschirm : 18 Zoll WQXGA, 250 Hz

: 18 Zoll WQXGA, 250 Hz Arbeitsspeicher : 32 GB DDR5 RAM

: 32 GB DDR5 RAM Festplatte : 2 TB SSD

: 2 TB SSD Größe/Gewicht: 404 mm x 312 mm x 29 mm; 3,25 kg