Kritzelt, zeichnet, spielt und schreibt wie ein Boss mit dem großen Lenovo Tab P11 – die kluge Samsung-Galaxy-Tab- und iPad-Alternative

Das Lenovo Tab P11 ist für mich das beste Einstiegs-Tablet auf dem Markt, das jetzt unverschämt günstig bei Amazon ist.

Lenvo wirbelt den Markt auf, denn sie bieten euch eine ausgezeichnete Tablet-Alternative, wenn ihr die Preis-Leistung mit den Giganten vergleicht. Auf dem 11,5-Zoll 2K Touch-Display könnt ihr eure kreativen Visionen verwirklichen, Telefonkonferenzen abhalten oder jederzeit überall spielen. Nicht nur das, auch der MediaTek Helio G99 Prozessor ist mächtig und gibt dem Tablet genug Dampf, um allerlei Entertainment-Inhalte zu genießen. Spart jetzt 37% und seid schnell, denn das Angebot ist unvorstellbar gut und dazu noch befristet.

Technische Spezifikationen

Hier sind die wesentlichen technischen Merkmale des Lenovo Tab P11 (2. Gen):

Display: 11,5 Zoll 2K Touch Display

11,5 Zoll 2K Touch Display Prozessor: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB

4 GB Speicher: 128 GB (erweiterbar)

128 GB (erweiterbar) Betriebssystem: Android 13

Android 13 Zubehör: Inklusive Lenovo Precision Pen 2

Inklusive Lenovo Precision Pen 2 Herstellergarantie: 24 Monate

24 Monate Gaming-Funktionalität: Xbox Cloud Gaming für hunderte Spiele

Lenovo Tab P11 mit großem Display

Das 11,5 Zoll große 2K Touch Display ist für ein Tablet außerordentlich detailreich und lebendig. Genießt eure Lieblingsinhalte in einer prächtigen Qualität. Vor allem könnt ihr kreative Projekte bestens realisieren und die intuitive Bedienung vollkommen ausreizen.

Spielt mit dem Lenovo Tab P11 wie ein König

Der MediaTek Helio G99 Prozessor garantiert euch einen flüssigen Ablauf. Surft, streamt und spielt zu jederzeit auf einem exzellenten Niveau. Mithilfe von Xbox Cloud Gaming könnt ihr auf hunderte Spiele zugreifen und diese direkt auf dem Tablet streamen. Wozu sich starke Hardware anschaffen, wenn es auch so einfach gehen kann?

Aufgrund der ungemeinen Flexibilität ist das Spielen richtig angenehm. Sei es beim Verreisen, besuchen von Freunden und Familie oder einfach auf der Couch. Besser geht es kaum.

Ausreichend RAM, Speicherplatz und Lenovo Precision Pen 2

Mit 4GB RAM könnt ihr mehrere Anwendungen problemlos gleichzeitig ausführen. Dabei gibt es keine Verzögerung.

Der interne Speicher von 128GB bietet genügend Platz für Apps, Spiele, Fotos und Videos. Natürlich könnt ihr den Speicher erweitern, wenn ihr mehr benötigt.

Genießt eine reibungslose Navigation

Das Tablet läuft mit Android 13. Bei diesem Betriebssystem könnt ihr euch auf tolle Funktionen freuen und erhaltet wertvolle Sicherheitsupdates. Auch die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und ihr könnt euch leicht durch diverse Apps und Einstellungen navigieren.

Der Lenovo Precision Pen 2 eignet sich vortrefflich für kreative Aufgaben. Zeichnet eure eigenen Comics oder Mangas. Tobt euch beim Skizzieren aus oder haltet jederzeit wertvolle Notizen fest. Der Stift ist präzise und auch das Schreiben geht leicht von der Hand.

