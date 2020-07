Auf Steam wird bald ein neues Battle-Royale-Spiel erscheinen. Out of Reach: Treasure Royale mixt dabei das piratige Gameplay von Sea of Thieves mit der Battle-Royale-Action von Warzone und setzt noch einen guten Schuss Erforschung und Survival oben drauf.

Was ist Out of Reach: Treasure Royale? Hier handelt es sich um einen Spin-Off des Spiels Out of Reach. Das ist ein Piraten-Survival-Game, in dem ihr als gestrandeter Seeräuber auf einer wilden Insel überleben müsst.

In dem Spin-Off Treasure Royale geht es ebenfalls ums Überleben, doch anders als im Original metzelt ihr euch hier im Rahmen eines ungewöhnlichen Battle Royale. Eine typische Runde sieht so aus:

Stellt euch zu Spielbeginn eine Crew aus bis zu drei Spielern zusammen

Sucht ein Schiff aus

Startet mit einem Säbel und 10 Kanonenkugeln und erkundet die Spielwelt

Auf Inseln im Meer findet ihr bessere Waffen und Rum!

Segelt stetig weiter, denn das Spielfeld verkleinert sich

Wenn ihr auf andere Piraten trefft, schießt ihr ihre Schiffe zu Klump oder entert sie

Der Pirat, der am Ende übrig bleibt, gewinnt!

In Seeschlachten zerballert oder entert ihr andere Schiffe.

Friedhof statt Gulag – Weitere Features von Out of Reach: Treasure Royale

Was steckt noch in Treasure Royale? Eine typische Runde von Treasure Royale mixt also das abgedrehte Gameplay von Sea of Thieves mit knallharter Battle-Royale-Action wie in Call of Duty: Warzone.

Die meiste Zeit schippert ihr mit einem Schiff auf dem Ozean herum und durchsucht einsame Inseln. Laut den Entwicklern soll die Spielwelt über 20 km² umfassen. Dort sind 25 bis 99 Piraten unterwegs.

Sobald ihr auf andere Piraten trefft, kommt es entweder zum Duell oder einer zünftigen Seeschlacht. Der Trailer von Steam zeigt recht eindrucksvoll, wie sowas aussieht.

Hier seht ihr, worauf es in Treasure Royale ankommt.

Wer übrigens Warzone kennt, dem dürfte eine der Spielmechaniken von Treasure Royale bekannt vorkommen. Denn während ihr in CoD nach dem Tod im Gulag um einen Respawn kämpfen dürft, könnt ihr in Treasure Royale nach eurem Tod als Geisterpirat auf einem Friedhof gegen andere Untote kämpfen und so wieder ins Spiel zurückkehren. Alternativ respawnen euch eure verbleibenden Mannschaftskameraden mit unheiligen Ritualen.

Auf dem Friedhof kämpft ihr als Untoter um einen Respawn.

Ebenfalls cool: Wenn euer Schiff abgesoffen ist, könnt ihr Teil eures Lebens opfern und den Kraken loslassen. Der holt euch dann brav ein neues Schiff aus den Tiefen des Ozeans und ihr könnt weitersegeln.

Wann kommt Treasure Royale? Wenn euch dieser irre Genre-Mix gefallen könnte, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Laut Steam-Seite soll Treasure Royale erst im 3. Quartal 2020 kommen. Zuvor brauchen die Devs aber noch 13.053 Euro, die sie gerade über eine Kickstarter-Kampagne sammeln.

Hier gibt’s mehr Spiele mit Piraten: Wenn ihr noch mehr Spiele sucht, in denen ihr Piraten, Freibeuter oder Seefahrer spielt und mit Segelschiffen auf stürmischen Ozeanen unterwegs seid, dann solltet ihr euch unsere Auflistung der 5 coolsten MMOs mit Schiffen und Piraten ansehen. Vielleicht findet ihr ja dort ein Segel-MMO, das ihr noch nicht auf der Seekarte hattet.