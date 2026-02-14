Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 €

Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 €

Die Orks aus Warhammer 40.000 mögen nicht die friedfertigste Spezies im Universum sein, aber auch sie finden Freude an Rennen – zumindest, solange es dabei richtig Bumm macht. Ein Rennspiel mit den brutalen Grünhäuten kostet auf Steam gerade nur 9 €, ihr solltet aber schnell sein.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel heißt Warhammer 40.000: Speed Freeks und wird vom Studio Cage Element Inc. entwickelt. Das verrückte Rennspiel erschien am 22. Mai 2025 auf Steam und hat zwar nur wenige Spieler, die feiern es dafür aber so richtig.

In Speed Freeks spielt ihr Orks, die an brutalen Kampfrennen gegeneinander teilnehmen. Ihr wählt eine Karre – die reichen von schnellen Flitzern über Panzer bis hin zu Hubschraubern – und stürzt euch direkt ins Geschehen. Noch dazu könnt ihr eure fahrbaren (oder fliegenden) Untersätze anpassen, etwa mit neuen Lackierungen oder Bauteilen.

Nur noch bis zum 16. Februar 2026 bekommt ihr das Spiel auf Steam für 8,99 € statt der sonst üblichen 19,99 €.

Hier seht ihr einen Trailer zu Warhammer 40.000: Speed Freeks:

Warhammer 40.000: Speed Freeks auf Steam liefert brutale Kampfrennen mit den Grünhäuten
Richtig gutes Ork-Rennspiel, doch ohne große Spielerschaft

Worum geht es in dem Spiel? Ein Story-Modus oder ähnliches erwartet euch hier nicht. Es gibt jedoch drei unterschiedliche Spielmodi, die ihr Solo mit Bots oder im Multiplayer spielen könnt.

  • Bei der „Killarallye“ liefern sich zwei Teams abwechselnd Rennen und Kämpfe mit ihren Fahrzeugen. Es gewinnt, wer die meisten Punkte sammelt.
  • Im Spielmodus „Mördakonvoi“ begleitet jedes Team einen Stampfa, schwer bewaffnete Festungen auf zwei Beinen. Euer Ziel ist es, den Stampfa des Gegners mit Bomben zu verlangsamen, damit eurer als erster über die Ziellinie kommt
  • Bei der „Kustom-Rallye“ könnt ihr auf von anderen Spielern erstellten Karten spielen – oder aber ihr werdet im „Erstellmodus“ kreativ und baut aus über 400 Assets selbst eine Todesbahn

Zum Multiplayer sei gesagt, dass Speed Freeks auf Steam aktuell kaum noch aktive Spieler hat. In den letzten 24 Stunden lag der Peak an gleichzeitigen Spielern bei gerade einmal 31 (laut steamdb.info; Stand 14. Februar, 16:46 Uhr). 

Wer auf Lobbys voller Spieler hofft, wird derzeit enttäuscht. Wer hingegen kein Problem hat, vor allem mit und gegen Bots zu spielen, kann hier immer noch richtig Spaß haben: Von über 340 Reviews auf Steam sind 85 % positiv.

  • Steam-Nutzer NozZza schreibt in seiner Review: „Dieses Spiel verdient es nicht, zu sterben. Immer noch Updates zu bekommen, obwohl es 10-20 Spieler hat, ist verrückt“
  • Slayaz12 meint in seiner Review: „Ein super poliertes und fantastisches Spiel. Ich liebe es, wie Rennfahren und Kämpfen gleichzeitig miteinander kombiniert werden.“
  • Greenreaper muss nach rund 18 Stunden zu einem waschechten Ork geworden sein, seine Review lautet: „WAAAGH!!!!!!! DAKKA DAKKA DAKKA!!!“ (er gibt einen Daumen nach oben)
Orks sind eines der beliebtesten Völker aus dem Universum von Warhammer 40.000, was sicher auch an ihren eher simpel gestrickten Gemütern liegt. Doch eine Frage stellen sich Fans: Warum gibt es die nicht auch in der Chaos-Variante? Die Community will wissen, warum: Warum gibt es eigentlich keine Chaos-Orks in Warhammer 40.000? Die Community hat eine simple, aber kluge Antwort

