Ein neuer Hype hat OpenAI zu einer noch nie dagewesenen Maßnahme gezwungen: dem Hinzufügen eines Wasserzeichens

Die Entwicklung von KI wie ChatGPT wirft immer mehr Fragen zur Verantwortung und Urheberrecht auf. Während OpenAI mit Wasserzeichen experimentiert, macht sich der eigene CEO Gedanken über unsichtbare Bedrohungen – nämlich die Zukunft der Menschheit. Inwiefern, lest ihr hier: Der Chef von ChatGPT versetzt alle in Panik, weil er sagt, dass die KI unsere Gesellschaft bedrohen könnte

Warum ist das so ein großes Thema für OpenAI? Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Totoro – alles künstlerische Meisterwerke aus den Händen von Künstlerinnen und Künstlern der bekannten Anime-Entwickler Studio Ghibli – und genau das macht sie auch rechtlich brisant. OpenAI möchte mit der Maßnahme nicht nur rechtlichen Problemen entgehen, sondern auch Vertrauen in die Technologie schaffen. Laut einem offiziellen Dokument zum GPT-4o-Modell weist OpenAI selbst darauf hin, dass die KI Werke erstellen kann, „die der Ästhetik bestimmter Künstler ähneln“. Genau hier verlaufe dann eine rechtlich heikle Grenze: zwischen künstlerischer Inspiration und Urheberrechtsverletzung ( via OpenAI ).

Der Standard sorgt dafür, dass man transparent sehen kann, wo ein Inhalt herkommt, wer ihn erstellt hat und ob er bearbeitet wurde – ähnlich wie ein digitaler Herkunftsnachweis. So ist besser erkennbar, ob ein Bild echt ist, manipuliert oder generiert wurde ( via C2PA ).

