Ein neues Spiel auf Steam erinnert an GTA Online – Lässt euch Reiche beklauen und Geschäfte kaufen

Das Indie-Entwicklerstudio Usual Suspect hat am 18. August mit „It’s Only Money“ ein neues Open-World-Spiel vorgestellt, das auf Steam erscheint. Bereits jetzt sind Vergleiche zu GTA Online zu lesen.

Was ist das für ein Spiel? It‘ Only Money ist ein Open-World-Spiel des Indie-Entwicklerstudios Usual Suspects, das sich selbst als „Low-Life-Simulation“ bezeichnet.

Ihr könnt den verrückten Titel in der Thrid-Person-Perspektive mit bis zu 3 Freunden im Online-Koop zusammenspielen. Während das Spielprinzip an GTA Online erinnert, hat der Grafikstil etwas von dem Piraten-Abenteuer Sea of Thieves.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? It’s Only Money wird auf Steam erscheinen. Über einen Konsolen-Release ist derzeit jedoch noch nichts bekannt.

Wann ist der Release? Zum aktuellen Zeitpunkt (19. August) ist noch kein offizielles Release-Datum bekannt. Die Steam-Seite des Spiels verrät derweil, dass der Titel „bald“ (eng: „Coming Soon“) erscheinen soll.

Bürgermeister bestraft zu geringes Nettovermögen

Worum geht es in dem Spiel? It’s Only Money spielt in der Stadt Rockhaven. Dort bestraft ein böser Bürgermeister jeden, der ein zu geringes Nettovermögen besitzt. Die Beschreibung auf Steam spricht davon, dass die betroffenen Personen in „ein Loch in der Unterstadt“ geworfen werden. Das ist anscheinend ein Ort oder eine Stadt, unterhalb der eigentlich Stadt.

Was für Aktivitäten bietet das Spiel? Als abgestrafter Bewohner wagt ihr euch aus der Unterstadt heraus und versucht die Stadt von dem bösen Bürgermeister zurückzuerobern.

Ihr könnt Geld von reichen Menschen stehlen und dieses ebenso wieder ausgeben. Hierzu stehen euch nicht nur Häuser, sondern auch Geschäfte, Kleidung und sogar Autos zur Verfügung.

Auf eurer Reise durch Rockhaven sollt ihr zudem verschiedene Fähigkeiten und Gegenstände nutzen können. Als Beispiele nennt Usual Suspects das Knacken von Autos sowie Taschendiebstahl. Es soll aber auch Missionen und Aktivitäten geben.

Erobert Rockhaven von dem bösen Bürgermeister und seinen Gefolgsleuten zurück

„Sieht aus wie GTA Online“

Wie kommt das Spiel an? Da It’s Only Money noch nicht veröffentlicht wurde, gibt es auch noch keine Spielerbewertungen zu dem verrückten Titel. Auch der Trailer auf YouTube flog bislang eher unter dem Radar der Gaming-Welt – dort hat It’s Only Money derzeit 1.866 Aufrufe (Stand 19. August, 14.30 Uhr).

Immerhin: Die Nutzer in den Kommentaren äußern sich durchweg positiv über den Trailer:

Sidney: „Was zur Hölle, ich kann nicht glauben, wie gut das aussieht! Ihr Jungs seid absolute Maschinen.“

No: „Sieht aus wie GTA Online, außer dass es Spaß macht.“

retroneon bacon: „Hoffentlich findet das Spiel irgendwann auch seinen Weg auf die Konsolen. So oder so, nehmt euch Zeit und veröffentlicht es erst, wenn ihr bereit seid. Weiter so mit der tollen Arbeit.“

Christian Antonio: „Ich bin unglaublich bereit dafür!“

Killerkid: „Sieht wirklich gut aus, kann es kaum erwarten!“

Sgt. Duky: „GTA, aber Low Poly“ (Anm. d. Red.: Low Poly ist ein Grafikstil mit dreieckigen Flächen und harten Kanten, via Designer in Action.de)

UmamiSoy: „Ich bin kein Fan von den Farben/ Filtern, aber ich kann sehen, dass dieses Spiel zweifelsohne darauf abzielt, dass die Leute Spaß haben, und ich bin voll dafür! Ich hoffe, ich kann meine Freunde mitbringen, um es auszuprobieren.

DarKiller: „Wow was für ein cool aussehendes Spiel!“

Was sagt ihr zu It’s Only Money? Findet ihr das verrückte Mini-GTA interessant oder schreckt euch der Grafikstil ab? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Alternative zu GTA seid, haben unsere Kollegen von GamePro 12 Spiele für euch zur Auswahl.

