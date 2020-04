Neuer Film wird zeigen, was passiert, wenn Opa plötzlich E-Sport macht

Die Macher der Serie Mythic Quest: Ravens Banquet (Apple+) haben wohl ein weiteres Projekt zum Thema Gaming vor. Allem Anschein nach planen sie in Zusammenarbeit mit Ubisoft einen Film über eine Gruppe Senioren im E-Sport. Dabei scheint man sich an einem real existierenden Rentner-Team in Counter-Strike zu orientieren.

Um was geht es in dem Film? Laut der Film-News-Seite Deadline sollen die Produzenten der Serie Mythic Quest wohl zusammen mit Ubisoft sowie den Autoren-Regisseur-Duo Abby Kohn und Marc Silverstein an einem Film über Rentner im Profi-E-Sport arbeiten.

Es geht wohl um ein Team von Senioren, die sich in der eigentlich von sehr jungen Leuten dominierten E-Sport-Szene durchsetzen wollen. Dabei scheint man wohl ein echtes Team im Auge zu haben.

Echtes Senioren-Team Silver Snipers womöglich in der Hauptrolle

Um welches Team geht es? Wer die kompetitive Szene von Counter-Strike: Global Offensive kennt, hat womöglich schon von den „Silver Snipers“ gehört. Das ist ein professionelles E-Sport-Team aus 5 rüstigen Rentnern, von denen keiner unter 60 Jahre alt ist.

Hier seht ihr die Silver-Snipers in Aktion.

Die Silver Snipers sind dabei recht erfolgreich, gewannen sie doch unter anderem die Dreamhack 2019 im ersten E-Sport-Weltcup für Senioren.

Für den noch namenlosen Film haben sich die Produzenten wohl die Rechte an einem kostenpflichtigen Artikel des Wall-Street-Journal über die Silver Snipers aus dem Jahre 2019 gesichert. Daher könnten die Silver Sniper womöglich in irgendeiner Form im Film vorkommen.

Ob der Film aber genau die Snipers und Counter-Strike zum Thema hat oder ob es sich um eine fiktive Mannschaft in einem erfundenen Spiel handelt, ist noch nicht bekannt.

Wann kommt der Film raus? Auch dazu gibt es bisher noch keine Angaben.

Was gab es schonmal zu dem Thema? Die Produzenten hinter dem Projekt haben bereits erste Erfolge mit dem Thema Videospiele in Filmen verbucht. In der Apple+-Serie Mythic Quest: Ravens Banquet geht es um ein fiktives Game Studio, welches das – ebenfalls fiktive – Super-MMORPG Mythic Quest herausbringt. In der Comedy-Serie geht es um die vielen Verwicklungen um den Launch einer neuen Erweiterung des Games.

Die Serie für MMORPG-Fans ist endlich da – Wie gut ist Mythic Quest auf Apple TV+?

Wenn ihr euch mehr für jüngere E-Sportler interessiert, dann ist vielleicht das neue taktische 5vs5-Team-Shooter-Game Valorant von den LoL-Machern bei Riot Games etwas für euch. Dort fand vor kurzem ein erstes großes E-Sport-Turnier statt, das vor allem durch ein spektakuläres Finale auffiel.