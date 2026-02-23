Fans von One Piece sorgten sich um einen Charakter, doch ein T-Shirt verrät sein Schicksal in der Netflix-Serie

Mittlerweile sind alle Charaktere aus Staffel 2 von One Piece auf Netflix bekannt. Kein Wunder also, dass Fans sich fragen, wie es in Staffel 3 aussieht. Ein Charakter wird nämlich von der Community schmerzlich vermisst.

Um welchen Charakter geht es? Die Besetzung von Prinzessin Vivi in der Netflix-Serie war eine der meist erwarteten Ankündigungen der Fans. Doch die Prinzessin ist eigentlich in Begleitung unterwegs, und damit meinen wir nicht ihren männlichen Kollegen aus der Baroque-Firma.

Die Prinzessin ist eigentlich in Begleitung ihres Reittieres Karuh. Dabei handelt es sich um eine gelbe Rennente mit besonders süßer Mütze. Sie bringt Prinzessin Vivi immer zuverlässig an ihr Ziel und ist ein loyaler Freund.

Bislang gab es kein Lebenszeichen von Karuh. Auf Reddit haben sich mehrere Fans Sorgen gemacht, wo der treue Begleiter bleibt. Doch ein neues Shirt zur 3. Staffel verrät jetzt, wie es um die gelbe Rennente bestellt ist.

Karuh ist quasi ein Mitglied der Strohhutbande

Ist Karuh in Staffel 3 mit dabei? Wie pewpiece auf X berichtet, hat Awdo Awdo, der Schauspieler von Mister 1, ein T-Shirt gepostet. Dabei handele es sich um ein Kleidungsstück, das die Netflix-Crew von Eiichiro Oda, dem Mangaka von One Piece, geschenkt bekommen habe.

Auf dem Shirt steht in englischer Schrift „Staffel 3“. Es zeigt eine Szene, die ungefähr gegen Ende des Alabasta-Arcs zu sehen ist. Die Strohhutpiratenbande streckt ihre Arme mit einem Symbol, das ihre Freundschaft und ihren Zusammenhalt symbolisiert, in die Mitte. Aus Spoilergründen gehen wir nicht näher darauf ein, was das Symbol noch für eine Bedeutung hat.

Neben den Mitgliedern der Strohbande stehen auch noch Vivi und ihre gelbe Rennente Karuh im Kreis. Das ist ein sicheres Indiz dafür, dass der treue Begleiter erst mit Staffel 3 dabei ist und später noch enthüllt wird.

Wie reagieren Fans? Die Zuschauer sind mehr als erleichtert, dass Karuh endlich auftaucht. Sowohl auf X als auch auf Reddit drehen sich unzählige Kommentare um Karuh. Das zeigt, wie beliebt die gelbe Rennente unter den Fans tatsächlich ist.

Es finden sich sogar mehrere Personen, deren Lieblingscharakter Karuh sei. Wir können uns also denken, wie froh sie sind, von ihrer Lieblingsente zu hören.

Die 2. Staffel setzt schon bald ihre Segel und hat die unterschiedlichsten neuen Schauspieler mit an Bord. Damit ihr bestens auf die Netflix-Serie vorbereitet seid, solltet ihr euch die wichtigsten Infos hierzu noch einmal durchlesen: One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie