Die Strohhutbande aus One Piece klaut auch im echten Leben, bestiehlt Netflix mit wertvollen Objekten

Da die 2. Staffel von One Piece gerade auf Netflix anläuft, sind die Dreharbeiten schon einige Monate her. Der Cast der Strohhutbande verrät jetzt, dass er wertvolle Requisiten vom Set gestohlen habe. Dabei zeigt sich, dass gar nicht Nami die diebische Elster ist, sondern ein anderes Mitglied der Piratenbande.

Was wurde alles geklaut? Die 5 Mitglieder des Hauptcasts haben ihre Langfinger unterschiedlich oft ausgestreckt. Sie wurden in einem Interview mit Brut. gefragt, was sie denn alles vom Set mitgenommen hätten. Dabei ist Nami gar nicht ihrer Rolle entsprechend die diebische Elster, sondern ein anderer Schauspieler:

In Staffel 1 klaute der Schauspieler von Ruffy (Iñaki Godoi) sein eigenes Wanted-Poster. Mittlerweile soll er es aber verloren haben.

Der Darsteller von Sanji, Taz Skylar, ließ einiges mitgehen. Schon in Staffel 1 klaute er den kompletten Anzug des Schiffskochs. Hinzu kämen das Feuerzeug, das Sanji als Raucher mit sich trägt, und sein Ring.

Mackenyu (Zorro) konnte seine Finger wohl nicht bei sich lassen, als es um eine kleine Teleschnecke ging. Sie säße nun auf seinem Schreibtisch zu Hause.

Auch Emily Rudd, die Darstellerin von Nami, fände die kleinen Teleschnecken so süß, dass sie eine mitnahm. Sie hätten Rudd einfach in ihren Bann gezogen.

Jacob Gibson soll laut eigenen Aussagen nichts vom Set mitgenommen haben – aber wir wissen ja, wie Lysop so drauf ist! Er hätte am liebsten die ganze Landschaft in seiner Tasche mit nach Hause genommen.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Die diebische Ader von Taz Skylar beeindruckt auch Iñaki Godoi. Er fände es beeindruckend, dass Skylar den kompletten Anzug mit nach Hause genommen habe. Den gestohlenen Ring solle aktuell sogar sein Vater tragen.

Normalerweise ist Nami als Diebin der Strohhutbande bekannt. Sie konnte sich aber verhältnismäßig gut beherrschen, wenn wir das Diebesgut von Sanjis Darsteller so betrachten.

Klauen vom Set ist keine Seltenheit

Sind noch mehr Coups geplant? Skylar fragte Godoi zudem, ob er denn nicht zumindest einen Strohhut habe mitgehen lassen. Der Schauspieler von Ruffy soll Angst gehabt haben, einen Hut einfach so zu klauen. Der Darsteller von Sanji merkt berechtigterweise an, dass er einfach nach einem Hut hätte fragen können.

Daraufhin blieb Ruffy sich selbst treu und überlegte sich, vielleicht zum Ende der Netflix-Serie einen Hut als kleine Trophäe mitzunehmen.

Drohen gar keine Konsequenzen? Rein rechtlich gesehen handelt es sich dabei um Diebstahl, aber es ist eine weit verbreitete Tradition unter Schauspielern, Gegenstände vom Set mitzunehmen. Ryan Reynolds klaute beispielsweise am Set von Deadpool den kompletten Anzug (zu lesen auf Movie Pilot).

Es kann zudem sein, dass die Schauspieler die Gegenstände auf legale Weise bekommen haben, es aber so darstellen, als hätten sie es geklaut. Vielleicht haben Sie die Requisiten als Geschenke erhalten, abgekauft oder einfach gefragt, ob sie sie behalten können.

In einem weiteren Interview hat die Crew ihre Lieblingscharaktere enthüllt. Eine der Schauspielerinnen hat dabei den gleichen Favoriten wie MeinMMO-Redakteurin Jasmin. Die beiden teilen ihre Liebe für eine Geisterprinzessin: Ich habe eine Eigenschaft mit „Nami“ aus One Piece auf Netflix gemeinsam, doch wir sind nicht allein