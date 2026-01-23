Während das Team vom Netflix-Remake zu One Piece schweigt, veröffentlicht eine Regierung mal eben so neue Bilder

Fans dürstet es nach neuen Informationen zum Remake auf Netflix von One Piece. Jetzt gibt es neue Bilder, allerdings nicht vom offiziellen Animationsteam, sondern vom Social-Media-Team einer chinesischen Bezirksregierung.

Was ist auf den Bildern zu sehen? Auf den Bildern sind mehrere Skizzen aus der Produktion hinter den Kulissen zu sehen. Dabei steht vor allem Buggy in verschiedenen Phasen im Hintergrund. Er ist von Rohstrichzeichnungen bis hin zu bereinigten und kolorierten Posen zu sehen.

Ein fast vollständiges Bild gibt es von Kabaji zu sehen. Er ist der Jongleur aus Buggys Piratenbande und belegt die Position des Kommandanten. Einige der Schattenbereiche sind türkis gefärbt, wohingegen andere Bereiche gelb eingefärbt sind. Der Rest ist immer noch unkoloriert.

Die einzelnen Bilder hat der verlässliche One-Piece-Insider pewpiece auf X geteilt, der auch jede Woche die Inhalte des neuen Manga-Kapitels postet. Ihr könnt euch die Bilder hier ansehen:

Die Bilder zeigen Buggy und seine Crew.

Bislang gab’s nur wenige kolorierte Konzeptbilder zu sehen. Das fertige Produkt zeigte das Team noch nie.

Wer hat die Bilder gepostet? Die Bilder stammen nicht vom offiziellen Netflix-Team oder dem Animationsteam von WIT Studios, die für das Remake verantwortlich sind, sondern von einem ausgelagerten Animationsstudio aus China.

Der Social-Media-Beitrag wurde von der lokalen chinesischen Bezirksregierung von Lijin County veröffentlicht. Der Beitrag bestätigt, dass Huahan Animation, ein Studio mit internationaler und japanischer Outsourcing-Erfahrung, aktiv an der Produktionsunterstützung beteiligt ist.

Leak zu One Piece war wohl ungewollt

War das gewollt? Das Besondere ist, dass es sich nicht um eine geplante Enthüllung des Animes handelt, sondern vielmehr um einen Werbespot der lokalen Regierung, in dem die Erfolge der regionalen Animationsindustrie hervorgehoben wurden.

Einem User auf X zufolge soll das Animationsteam von WIT Studio angeblich in den Kommentaren erläutert haben, dass sich Bilder eingeschlichen hätten, die eigentlich noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurden. Deshalb solle sich ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams des chinesischen Bezirksregierungs-Accounts bei ihm melden. Allerdings können wir diese Behauptung nicht verifizieren, da das Video mittlerweile gelöscht wurde.

Ob speziell die Bilder zu One Piece einfach nur dazwischengerutscht sind oder vom lokalen Team geplant eingearbeitet wurden, ist unbekannt.

Wie kommen die Bilder an? In den Kommentaren auf X seien die User einfach froh, dass es endlich Neuigkeiten zu dem Anime gibt. Viele freuen sich über den frischen Zeichenstil und einige meinen sogar, dass Buggy ein Glow-up bekommen hätte.

Wenn ihr nicht ganz up to date seid, wie es momentan um das Remake von One Piece steht, können wir euch auf MeinMMO weiterhelfen. Es gibt momentan nur wenige Informationsschnipsel. Alle Infos zur Netflix-Serie findet ihr in der folgenden Übersicht: One Piece Anime Remake auf Netflix: Alle bekannten Infos zum Release