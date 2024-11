Ein Fan findet einen mysteriösen Manga von One Piece, kann sich nicht erklären, wo der herkommt

Ein Leser des Mangas zu One Piece wollte sich in der Bücherei eigentlich nur ein Exemplar zum Lesen ausleihen. Dabei fand er eine merkwürdige Edition des Mangas, die die Community zum Lachen bringt.

Was hat er gefunden? Der Reddit-User Hostorical-Fox6171 hat einen Manga in seiner Bücherei gefunden, die schon seit einer ganzen Weile dort liegen soll. Er sei sich nicht sicher, ob das ein offizieller Release ist, denn es sehe so real aus. Er könne aber im Internet nichts dazu finden.

Allein am Cover wird klar, dass es sich dabei um eine ungewöhnliche Version von One Piece handelt. Die Geschichte an sich ist dieselbe wie im eigentlichen Manga von One Piece. Allerdings hat der Editor kleine Änderungen vorgenommen, die so nicht im Original vorkommen:

Es wurden nämlich kleine Details in den Bildern verändert. Shanks bemerkt zum Beispiel, dass Ruffy Gummikräfte hat, indem er ihn an der Zunge zieht. Im Original zieht er ihn am Arm. Daneben wurden einige Dialoge verändert oder Memes mit eingebaut, die in der Community bekannt sind.

Wo kommt der Manga her? Ein User vermutet, dass sich jemand den Spaß erlaubt habe, einige Änderungen im Manga vorzunehmen und es auszudrucken. Womöglich habe er es dann in die Bücherei gebracht, um andere Leser zu trollen.

Ein anderer User glaubt, dass es sich dabei um eine Referenz zum Oingo Boingo Brothers Adventure handelt. Das Oingo Boingo ist ein Spin-off zu JoJos Bizarre Adventure, der die Zukunftsvorhersagen im Manga darstellt, nur eben auf eine komische Zeichenweise (via JoJo’s Bizarre Wiki).

Es gibt zwar ab und an Spin-offs zu One Piece, aber auch wir glauben, dass solche Änderungen nicht von Eiichiro Oda selbst genehmigt werden. Trotzdem sind die Änderungen im Manga so lustig, dass sich die Community das Lachen nicht verkneifen kann.

Wie finden die Fans den Manga? Viele der Kommentierenden würden sogar Geld zahlen, um sich so einen Manga zu kaufen. Sie finden die Änderungen urkomisch. Vor allem die Tatsache, dass Zorro endlich den Vier-Schwerter-Stil erlernt hat, scheint viele zu erheitern.

User Raptor231408 schreibt, dass er sogar so laut über den Zorro gelacht hätte, dass er sein Baby aufgeweckt hat. Einige User in den Kommentaren hätten deshalb den Wunsch, den kompletten Manga zu lesen.

