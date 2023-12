One Piece: Zeichner verrät, wie es 2024 im Manga weitergeht

2024 scheint ein aufregendes Jahr in One Piece zu werden, schließlich ist dann der 25. Geburtstag des Animes. Auf dem Jump Festa 2024 verriet Schöpfer Eiichiro Oda einige Details, wie die Geschichte des Mangas weitergeht. Wir können uns auf einen tollen Kampf und einen neuen Arc freuen.

Welche Ankündigungen hat Oda gemacht?

Ruffy und die Strohhutbande werden im kommenden Jahr Egghead Island verlassen. Der Arc wird also nicht so lang wie sein Vorgänger: Wano Kuni lief von 2018 bis 2022 im Manga.

Dabei wird Ruffy eine Route nehmen, die Oda ihm nicht unbedingt raten würde. Doch der Dickkopf ist nicht aufzuhalten.

Es wird einen Kampf um „dieses Ding“ geben. Welches Objekt damit gemeint ist, hat Oda nicht verraten.

Außerdem soll es einen lang erwarteten Kampf zweier Charaktere geben, der zu einem unerwarteten Ausgang führe.

Oda ist dabei nicht allzu sehr ins Detail gegangen (via twitter.com). So wissen wir nicht, zu welcher Insel es Ruffy als Nächstes hinziehen wird und welche beiden Charaktere in einen Kampf verwickelt sein werden. Auch das mysteriöse Objekt hat Oda noch nicht enthüllt. Doch viele Fans haben bereits ihre ganz eigenen Theorien.

Im Anime steht zunächst einmal Egghead Island an:

Diese Details deuten One-Piece-Fans aus der Botschaft von Eiichiro Oda

Was ist der nächste Arc? Fans glauben, dass es für die Strohhüte über mehrere Umwege nach Elbaf geht (via reddit.com). Dabei handelt es sich um die Insel der Riesen, von der auch Boogey und Woogey stammen. Die beiden kloppten sich für mehr als 100 Jahre auf Little Garden und kehrten nach ihrem Duell in ihre Heimat zurück.

Ob die Strohhutbande direkt nach Elbaf segeln wird oder es zu einem Umweg kommt, da sind sich die Fans unsicher. Doch so oder so vermuten sie, dass Ruffy und Co. irgendwann dort landen werden.

Was ist „das Ding“? Spannend bleibt die Frage, um welchen Gegenstand sich die Charaktere in One Piece streiten werden. In den Kommentaren eines Tweets vermuten Leser, dass es sich dabei um das vierte Road-Porneglyph handelt.

Diese besonderen Porneglyphen ergeben zusammen die Koordinaten für die Insel, auf der sich das One Piece befinden soll. Da Ruffy und seine Bande bereits drei dieser Porneglyphen entziffert haben, würde ihnen nur noch dieses letzte Stück fehlen.

Doch alle anderen Piratenbanden haben ebenso das Ziel, an die Koordinaten zu gelangen. Deshalb wird es vermutlich einen spannenden Kampf darum geben, was uns zur nächsten Frage führt.

Welche Charaktere werden gegeneinander kämpfen? Hier gibt es gleich mehrere Paarungen. Einige User denken, dass Ruffy oder Shanks in den Kampf verwickelt sein könnten. Auch Blackbeard wäre ein möglicher Kandidat.

Im reddit-Forum schlägt ein User eine besonders lustige Kombination vor: Er denkt, dass Buggy und Sogeking gegeneinander antreten werden. Aber auch die anderen Mitglieder der Cross Guild könnten in 2024 einen Auftritt haben.

Was sind eure Theorien zu Odas Aussagen? Schreibt es und gerne in die Kommentare und diskutiert mit!

Es ist eher unwahrscheinlich, dass zwei der Strohhüte gegeneinander antreten werden. Falls doch, hat MeinMMO hier ihre Erfolgschancen ausgemalt:

