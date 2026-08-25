One Piece: Das sind die 5 coolsten Schiffe, die auf den Ozeanen segeln

Im Anime One Piece hat jede Piratencrew, die etwas auf sich hält, ein cooles Schiff. Für manche Mannschaften scheint das Schiff nur ein simples Fortbewegungsmittel zu sein, doch viele Piratenbanden haben echt coole Wasserfahrzeuge gezimmert. MeinMMO stellt euch die coolsten Schiffe in einer Liste vor.

Der Artikel erschien ursprünglich im November 2026. Wir haben ihn auf Aktualität überprüft und angepasst.

Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als Ruffy mit einem kleinen Boot über das Meer schipperte? Das Schiff wurde liebevoll „Nussschale“ genannt und hielt den Unwettern in etwa genauso stand wie eine Nussschale. Doch mittlerweile hat sich die Strohhutbande ein ordentliches Schiff zugelegt, das mit den Schiffen anderer Crews konkurrieren kann.

Unsere Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste sind:

Das Schiff war bereits im Anime oder Manga zu sehen

Es hat ein äußerliches Merkmal, das es von anderen Schiffen abhebt

Somit werden Schiffe nicht berücksichtigt, die einfach nur eine coole Jolly Roger des jeweiligen Kapitäns haben. Das Schiff muss außergewöhnlich sein und durch sein Aussehen alle Blicke auf sich ziehen. Außerdem berücksichtigen wir damit Schiffe, die zum aktuellen Stand des Mangas bereits zerstört wurden.

1. Die Thousand Sunny (Strohhutpiraten)

Was wäre diese Liste ohne die Thousand Sunny? Nachdem die Flying Lamb quasi auseinanderfiel, mussten sich die Strohhutpiraten ein neues Schiff besorgen. Cyborg Franky hat das Schiff designt und erbaut, weshalb er sich von allen Mitgliedern der Strohhutbande am besten mit dem Schiff auskennt.

Am Bug des Schiffes befindet sich ein Löwenkopf, auf dem Ruffy des Öfteren Platz nimmt. Am höchsten Punkt des Schiffes, der Spitze des Hauptmastes, gibt es einen Trainingsraum für Zorro. Doch auch die anderen Strohhutpiraten haben Räume, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind:

Ein Frauenquartier

Ein Männerquartier

Küche und Speiseraum

Behandlungsraum

Aquarium-Bar

Bücherei

Werkstatt

Ein Deck für Namis Orangenbäume und Lysops Garten

Das Schiff besitzt insgesamt 16 Kanonen. Eine besondere Kanone ist der Coup de Burst, mit dem die Strohhutbande mithilfe von Energie aus Cola einen krassen Energiestoß abgeben kann. Dadurch wird das Schiff nach vorne katapultiert und kann beispielsweise vor Angreifern fliehen.

Am Rand des Schiffes befinden sich außerdem gigantische Platten mit Nummern darauf. Sie enthalten mehrere Fortbewegungsmittel, wie eine Mini-Flying-Lamb oder ein Hai-U-Boot. Von allen Schiffen scheint das der Strohhutpiraten am fortschrittlichsten zu sein.

2. Queen Mama Chanter (Big-Mom-Piratenbande)

Wenn ein Schiff auffällig ist, dann wohl das von Big Mom. Das Schiff ist viel größer als die Thousand Sunny und schon von Weitem wegen seiner pinken Farbe zu sehen. Diese immense Größe ist auch nötig, da Big Moms Piratenbande unter anderem aus ihrer Familie besteht. Allein die Familie besteht aus 85 Kindern, die jeweils ihre eigenen Untergebenen haben.

Durch das folgende Video könnt ihr förmlich riechen, wie himmlisch das Schiff duftet:

https://www.youtube.com/watch?v=gCbhN_qsgvE

Am Bug des Schiffes befindet sich eine Clownsfigur, die sogar das Wort „Schiff“ singen kann. Das hat mit Big Moms Teufelskraft zu tun, durch die sie leblosen Objekten eine Seele einverleiben kann. Doch nicht nur das Clownsgesicht am Bug, auch der Rest des Schiffes ist lebendig. In einer Szene ist beispielsweise zu sehen, dass die Tür zu Sanjis Quartier eine Seele verpasst bekommen hat.

Das Schiff sieht äußerlich wie der wahr gewordene Traum eines Süßigkeiten-Fanatikers aus. Big Mom hat das Schiff wohl entsprechend ihrer Vorliebe für Schokolade, Gebäck und Eiscreme designt.