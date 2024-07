Once Human: Feuerfestes Plastik finden – So bekommt ihr die Ressource

In Once Human gibt es zahlreiche verschiedene Ressourcen, die ihr für das Crafting und den Ausbau eurer Basis braucht. Wir zeigen euch, wie ihr an Feuerfestes Plastik in dem Spiel auf Steam kommt.

Spätestens, wenn ihr bessere Waffen und Rüstung herstellen wollt, benötigt ihr in Once Human Feuerfestes Plastik. Aber auch für den Ausbau eurer Basis in Bezug braucht ihr die Ressource.

So bekommt ihr Feuerfestes Plastik: Um Feuerfestes Plastik zu bekommen, gibt es drei Methoden:

Ihr habt Glück beim Öffnen von Vorratskisten in verschiedenen Ortschaften

Ihr erhaltet es durch den Schrott, den ihr auf euren Reisen aufsammelt und zerlegt

Ihr bekommt es als Belohnungen, wenn ihr Ortschaften erkundet

Zum Farmen von Feuerfestem Plastik eignet sich vor allem die Region „Iron River“ (Level 21–28). Folgende Orte solltet ihr abklappern, wenn ihr die Ressource sucht:

Gewerbegebiet von Greywater (Level 23)

Raffinerie-Verschmutzungspunkt (Level 23)

Riverhart-Hafen (Level 23)

Erschöpfte Ölquelle (Level 24)

Windpark (Level 28)

In Ortschaften in Iron River findet ihr Feuerfestes Plastik.

Habt ihr auf euren Erkundungen Schrott eingesammelt, solltet ihr ihn in eurer Demontagebank in der Basis zerlegen. Dadurch bekommt ihr viele wichtigen Ressourcen, die ihr für das Crafting und den Ausbau eurer Basis benötigt – so auch Feuerfestes Plastik.

Wofür brauche ich Feuerfestes Plastik? In Once Human haben Waffen und Rüstungselemente verschiedene Stufen. Für das Crafting braucht ihr, je nach Stufe, bestimmte Materialien. Für Waffen und Rüstung auf Tier 3 ist unter anderem Feuerfestes Plastik erforderlich. Auch für die Verbesserung eures Motorrads spielt das Plastik eine Rolle – in etwa für bessere Reifen und einen größeren Tank.

Dazu benötigt ihr das Plastik für den Bau verschiedener Maschinen und Elemente in eurer Basis, unter anderem für die Weiterentwickelte Ausrüstungswerkbank und für den Solargenerator, der eure Maschinen mit Strom versorgt. Für den braucht ihr außerdem Veredelte Teile. Wo ihr das Material bekommt, erfahrt ihr hier: Once Human: Veredelte Teile bekommen – So findet ihr die seltene Ressource