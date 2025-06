Der perfekte Moment für ein TV-Upgrade ist genau jetzt: Sony haut seinen Premium-OLED BRAVIA XR-55A80L mit über 700 € Rabatt raus – exklusiv bei MediaMarkt. Der 55-Zoll-Fernseher liefert nicht nur atemberaubende Bildqualität, sondern ist auch wie gemacht für Gamer mit PS5 Pro oder der neuen Nintendo Switch 2.

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, der sowohl eure Games zum Leuchten bringt als auch Netflix-Streaming in Kinoqualität zeigt – aufgepasst: Der Sony BRAVIA XR-55A80L ist gerade mit über 700 Euro Rabatt bei MediaMarkt zu haben! Ja, ihr habt richtig gelesen – über 700 Euro günstiger für einen absoluten Premium-OLED-TV. Und das ist kein Werbe-Gag, sondern ein echtes Schnäppchen für alle, die das Beste aus ihrer Sony PlayStation 5 Pro oder der neuen Nintendo Switch 2 holen wollen.

Kurz gesagt: Dieses Teil ist ein Bildmonster. Der 55-Zöller kommt mit knackscharfem 4K-OLED-Panel, das euch Farben um die Ohren haut, als würdet ihr im Film (oder Spiel) stehen. Dank Sony’s XR-Bildprozessor analysiert der Fernseher in Echtzeit, was ihr gerade zockt oder schaut – und optimiert das Bild entsprechend. Was bedeutet das für euch? Keine matschigen Schatten mehr in dunklen Szenerien und kein Übersaturieren in bunten Fantasy-Welten. Alles wirkt einfach klar, lebendig und verdammt echt.

Einen besseren TV für eure PS5 Pro und die neue Switch 2 gibt’s momentan kaum!

Dank exklusiver PS5-Features wie Tone Mapping mit HDR-Automatik holt dieser TV wirklich alles in puncto Bildqualität aus der Sony-Konsole raus!

Ganz einfach: Für alle, die Gaming ernst nehmen. Wenn ihr aus eurer PS5 Pro wirklich alles rausholen wollt – flüssiges 120 FPS-Gaming, gestochen scharfe Details, knackige Farben – dann ist das hier euer Fernseher. Auch die neue Nintendo Switch 2, die ja mit 4K-Kompatibilität im Docking-Modus daherkommt, profitiert von den farbstarken OLED-Fähigkeiten des Sony BRAVIA A80L. Spiele wie „Mario Kart World“ oder „Donkey Kong Bananza“ sehen dadurch einfach unfassbar schön aus.

Natürlich macht er auch beim Streaming eine verdammt gute Figur. Dolby Vision, HDR10, IMAX Enhanced – ihr könnt eure Lieblingsserien in Kinoqualität genießen. Und dank integriertem Google TV ist alles schnell zur Hand: Netflix, Disney+, YouTube, sogar Apple TV. Kein nerviges Gefrickel, keine fummelige Menüführung.

