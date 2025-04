​Ihr wollt euren alten Röhrenmonitor endlich in Rente schicken? Dann spitzt die Lauscher: Ein riesengroßer OLED-Monitor von LG ist jetzt extrem günstig bei Amazon im Angebot!

Dieses 39 Zoll große OLED-Kraftpaket verspricht euch nicht nur beeindruckende Bildqualität, sondern auch enorm schnelles Tempo, mit dem selbst kompetitive Gamer zufriedengestellt werden. Derzeit könnt ihr euch den den Monitor zu einem besonders günstigen Preis bei Amazon sichern. Auch ich bin kürzlich von meinem alten TN-Panel auf einen neuen OLED-Monitor gewechselt und ich kann euch sagen: Es lohnt sich!

39 Zoll OLED-Gigant von LG nur für kurze Zeit megagünstig bei Amazon!

Massig Bildschirmdiagonale, scharfe WQHD-Auflösung und enormes Tempo: Bei diesem 39 Zoll großen OLED-Monitor von LG wurde an alles gedacht!

OLED… was bedeutet das eigentlich?

OLED steht für “Organic Light Emitting Diode”. Im Gegensatz zu herkömmlichen IPS-Displays, bei denen eine separate Hintergrundbeleuchtung benötigt wird, erzeugen bei OLED-Pixel ihr eigenes Licht. Das führt dazu, dass schwarze Bildbereiche wirklich schwarz sind, da die entsprechenden Pixel einfach ausgeschaltet werden. So erhaltet ihr ein nahezu unendliches Kontrastverhältnis und deutlich lebendigere Farben.​

Zudem reagieren OLED-Pixel schneller, was zu geringeren Reaktionszeiten führt – ein entscheidender Vorteil beim Gaming. Dadurch genießt ihr mit diesem Monitor eine blitzschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz und eine extrem niedrige Reaktionszeit von nur 0,03 ms. Schnelle Bewegungen und Animationen werden dadurch gestochen scharf dargestellt, was besonders in reaktionsfreudigen Shootern oder halsbrecherischen Rennspielen von Vorteil ist!

Die technischen Highlights des LG OLED Gaming-Monitors im Überblick:

Bildschirmdiagonale: 39 Zoll (99 cm)​

39 Zoll (99 cm)​ Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel (WQHD)

3.440 x 1.440 Pixel (WQHD) Panel: OLED mit 800R Krümmung​

OLED mit 800R Krümmung​ Reaktionszeit: 0,03 ms

0,03 ms Bildwiederholrate: 240 Hz

240 Hz HDR: DisplayHDR True Black 400​

DisplayHDR True Black 400​ Kontrastverhältnis: 1.500.000:1​

1.500.000:1​ Adaptive Sync: NVIDIA G-Sync kompatibel, AMD FreeSync Premium Pro​

NVIDIA G-Sync kompatibel, AMD FreeSync Premium Pro​ Anschlüsse: HDMI 2.1, DisplayPort​

HDMI 2.1, DisplayPort​ Ergonomie: Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!