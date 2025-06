Ihr wollt groß, schneller als schnell und ein Bild, das euch förmlich in den Bildschirm saugt? Dann heißt es jetzt: anschnallen – denn der ASUS ROG Swift OLED ist gerade in der Amazon Prime Day-Vorpremiere so günstig wie noch nie. Satte 200 € Preissturz, und das für ein absolutes Topmodell, das sonst in der Edel-Liga spielt!

Ob ihr auf butterweiches 240Hz-Gaming steht, satte Farben zum Niederknien liebt oder einfach ein Biest von Monitor für euer Setup sucht – dieses Teil will nicht dezent sein, es will euch umhauen. OLED, Curved, Ultrawide, 0,03 ms Reaktionszeit – dieses Display feuert aus allen Rohren!

OLED: Was steckt hinter der revolutionären Paneltechnologie?

Könnte schon fast als TV durchgehen: Der ASUS ROG Swift OLED ist mit 39 Zoll Bildschirmdiagonale ein wahrhaftiges Monitor-Schiff!

Bevor wir zu den Specs kommen, ein kurzer Blick auf das Herzstück des Monitors: das OLED-Panel. OLED steht für „Organic Light Emitting Diode“, und im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Panels braucht ein OLED keine Hintergrundbeleuchtung. Jeder einzelne Pixel leuchtet selbst – oder eben nicht. Was bedeutet das für euch?

Ganz einfach: perfektes Schwarz. Wenn OLED-Pixel ausgeschaltet sind, sind sie wirklich schwarz – ohne Grauschleier, ohne Glow. Dadurch entsteht ein Kontrast, den gewöhnliche Monitore einfach nicht erreichen. Farben wirken satter, Bilder plastischer, und bei schnellen Bewegungen gibt’s keine unschönen Schlieren, weil OLEDs ultrafix reagieren. Genau genommen mit nur 0,03 ms Reaktionszeit!

Gerade bei Games, in denen Dunkelheit oder Lichteffekte eine Rolle spielen (Stichwort: Horror, Sci-Fi oder Stealth), wirkt das Bild mit einem OLED-Panel deutlich intensiver. Es ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen einer normalen Kinoleinwand und IMAX. Nur eben direkt auf eurem Schreibtisch.

39 Zoll, 240Hz und Curved wie ein Rennsitz – so sieht maximale Immersion aus!

Okay, 39 Zoll sind schon eine Hausnummer. Aber beim ASUS ROG Swift kommt noch ein besonders entscheidender Faktor dazu: der Curved-Faktor. Genauer gesagt ein Radius von 800R. Warum das wichtig ist? Weil euer Sichtfeld dadurch besser ausgefüllt wird. Der Monitor umschließt euch förmlich und erzeugt so ein immersives Erlebnis, bei dem ihr das Gefühl habt, mitten im Geschehen zu sein. Gerade bei der hohen Auflösung von 3.440×1.440 Pixeln (UWQHD) sorgt das Curved-Design dafür, dass ihr selbst am Rand des Bildschirms keine Verzerrungen wahrnehmt und alles gleichmäßig im Blick habt.

Perfekt abgestimmt auf euer Auge: Mit einer Krümmung von 800R passt sich der ASUS ROG Swift optimal an euer Sichtfeld an!

Die Specs im Überblick:

Displaygröße : 39 Zoll (Ultrawide, 21:9 Format)

: 39 Zoll (Ultrawide, 21:9 Format) Auflösung : 3.440 × 1.440 Pixel (UWQHD)

: 3.440 × 1.440 Pixel (UWQHD) Paneltyp : OLED (selbstleuchtend, kein Backlight)

: OLED (selbstleuchtend, kein Backlight) Bildwiederholrate : 240Hz

: 240Hz Reaktionszeit : 0,03 ms (GtG)

: 0,03 ms (GtG) Krümmung : 800R

: 800R HDR-Unterstützung: DisplayHDR 400

Solltet ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen wollen, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die spannendsten Rabatte und Aktionen informiert!