Der 32 Zoll große 4K-Monitor von Gigabyte kombiniert ein hochmodernes OLED-Panel mit 4K-Auflösung und bietet euch eine Bildqualität, die selbst die anspruchsvollsten Gamer begeistert. Dank tiefstem Schwarz, lebensechten Farben und einer flüssigen 240Hz-Bildwiederholrate macht der Bildschirm euer Spielerlebnis zur absoluten Wucht!

OLED-Panel und 4K-Auflösung: Nicht mehr länger schweineteuer sondern endlich erschwinglich!

Während klassische LCD-Monitore auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind, setzen OLED-Panels auf selbstleuchtende Pixel. Das bedeutet für euch: Perfektes Schwarz, unendlicher Kontrast und Farben, die genauso intensiv dargestellt werden, wie es die Entwickler beabsichtigt haben. Der Gigabyte bringt all diese Vorteile mit sich und sorgt für eine Bildqualität, die in dieser Form nur OLED bieten kann.

Besonders in dunklen Spielszenen wird der Unterschied deutlich: Während herkömmliche Displays unschöne Graustufen erzeugen, liefert euch der Gigabyte tiefstes Schwarz. Das sorgt nicht nur für eine beeindruckende Atmosphäre in Horrorgames oder düsteren Rollenspielen à la Dark Souls, sondern verbessert auch eure Wahrnehmung generell und damit auch die Performance in kompetitiven Spielen.

Ein echter Preis-Leistungs-Tipp: Der Gigabyte OLED-Monitor liefert euch starke Features, darunter eine superscharfe 4K-Auflösung, zum äußerst günstigen Preis!

Ein hochwertiges Panel allein reicht nicht – Geschwindigkeit ist im Gaming genauso wichtig wie Bildqualität. Deshalb hat Gigabyte den AORUS FO32U2 mit einer extrem schnellen 240 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Dadurch genießt ihr butterweiche Animationen, blitzschnelle Reaktionszeiten und ein rundum flüssiges Spielerlebnis.

Die ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0,03ms sorgt dafür, dass Bewegungsunschärfen praktisch nicht mehr existieren. Egal ob schnelle FPS-Spiele, Rennsimulationen oder intensive MOBA-Matches – der Gigabyte reagiert in Echtzeit auf eure Eingaben. Besonders in Verbindung mit FreeSync Premium Pro könnt ihr euch von nervigen Bildrissen und Verzögerungen endgültig verabschieden!

Die technischen Daten des Gigabyte AORUS FO32U2 im Überblick:

Display: 32 Zoll OLED

32 Zoll OLED Auflösung: 4K UHD (3.840 × 2.160 Pixel)

4K UHD (3.840 × 2.160 Pixel) Bildwiederholrate: 240 Hz

240 Hz Reaktionszeit: 0,03 ms (GTG)

0,03 ms (GTG) Kontrastverhältnis: Unendlich:1 (dank OLED-Technologie)

Unendlich:1 (dank OLED-Technologie) Helligkeit: Hohe Spitzenhelligkeit für HDR-Inhalte

