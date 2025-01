Als eine beliebte Vtuberin auf ein Oldschool-MMORPG trifft, denkt eine KI, es geht um Sex

Die bekannte Vtuberin Nerissa Ravencroft zockt seit einigen Monaten Old School RuneScape. Jetzt konnte sie dank ihrer Community und zweideutigen Formulierungen einen der härtesten Grinds des MMORPGs fast vollständig meistern.

Wer ist Nerissa Ravencroft? Die Vtuberin und Musikerin gehört zu „hololive English“. Das ist eine reine Mädchen-Vtuber-Gruppierung, die zur japanischen Agentur Hololive Production gehört und auf YouTube, Twitch und X (ehemals Twitter) ein englischsprachiges Publikum ansprechen soll.

Wie andere Vtuber nutzt dabei auch Nerissa Ravencroft einen animierten 3D-Avatar, um mit ihren Zuschauern zu interagieren. Ihr YouTube-Kanal kommt auf 806.000 Abonnenten. Seit einigen Monaten schon zockt sie Old School RuneScape. In einem ihrer letzten Streams aus dem MMORPG konnte sie dank der Hilfe ihrer Community einen besonderen Meilenstein erreichen.

Old School RuneScape gibt es seit 2013

Was hat die Vtuberin geschafft? Es stand das Leveln des Skills Prayer auf dem Programm. Dahinter verbirgt sich einer der anstrengendsten und härtesten Grinds des MMORPGs. Am effizientesten ist es, wenn man für die Skill-Upgrades Drachenknochen sammelt und diese an bestimmten Altären opfert, um das Maximum an Erfahrung zu erhalten.

Offensichtlich hilft es zudem, wenn man sich auf YouTube oder Twitch eine große Fan-Basis aufbauen konnte, zu der wiederum ausreichend viele RuneScape-Spieler gehören. Nerissa wurde während ihres Streams (via YouTube) und danach nämlich regelrecht unter Drachenknochen-Spenden begraben (darunter auch viele der hochwertigsten Knochen).

Dazu kamen Tipps fürs optimale Leveln und Hilfe beim Anzünden der Altäre. So steigerte sich der Prayer-Skill quasi wie von selbst und steht aktuell wohl bei 96 von 99 möglichen Stufen (via gamesradar.com). Alle Gebete, die wichtige Stärkungszauber verleihen, hat sie damit also bereits gelernt.

„The Internet is for porn“

Schlüpfrige Wortwitze rund um das Thema Knochen: Das Internet wäre nicht das Internet, wenn es im Zuge des Streams keine zweideutigen Formulierungen rund um das englische „Bones“ sowie den Begriff „Boning“ (auf Deutsch eigentlich „Entgräten“, also das Entfernen von Knochen) gegeben hätte.

Besonders schön hat sich vor vielen Jahren bereits das Video einiger WoW-Fans mit dem einzig wahren Grund für die Existenz des Internets befasst:

Die schlüpfrigen Formulierungen lassen sich natürlich nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen und überfordern damit manch eine Übersetzungs-KI. Einen Übersetzungsversuch wollen wir unbedingt mit euch teilen.

Hier das Original-Zitat von Nerissa: „I was gonna go straight to boning, but everybody told me not to do that because apparently there’s a Christmas event. So instead of boning we’re going to do that.“ Eine Stunde später gab sie dann die Ansage: „It’s boning time. Now I just await the bone donations.“

Die Übersetzung von deepl.com findet ihr im Folgenden:

„Ich wollte eigentlich gleich zum Bumsen übergehen, aber alle haben mir gesagt, dass ich das nicht tun soll, weil es anscheinend ein Weihnachts-Event gibt. Also werden wir das statt des Bumsen tun.“ Weiter geht es mit: „Es ist Zeit zum Bumsen. Jetzt warte ich nur noch auf die Knochenspenden.“

Das ist ein schönes Beispiel dafür, warum ihr KI-Texte immer inhaltlich überprüfen solltet, bevor ihr diese für irgendwas nutzt. Falls ihr bislang noch nicht mit Vtubern zu tun hattet, seid ihr nicht alleine damit: Bernie Sanders bekommt live auf Twitch beigebracht, was VTuber sind.