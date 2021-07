Auf den Next-Gen-Konsolen Xbox und PS5 dürfte VR im Jahr 2021 jedoch erst einmal keine Rolle spielen. So erklärte der Sony-Chef, das VR kein bedeutender Teil des Gamings werde . Dennoch soll in Zukunft auch eine Neuauflage von PlayStation-VR erscheinen. Bisher gibt es hier aber noch keinen offiziellen Release-Termin.

Wo steht VR mittlerweile? VR-Gameplay könnte in Zukunft ein wichtiger Faktor für Gamer werden. So hatte etwa das VR-MMORPG Zenith Gameplay vorgestellt , wo ihr euch mit VR-Brille durch die Spielwelt bewegen könnt. Auch sonst hoffen einige User darauf, wie etwa in Sword Art: Online in eine virtuelle Welt eintauchen zu können.

Was passiert jetzt? Oculus ruft freiwillig die abnehmbare Schaumstoff-Gesichtsabdeckung des Oculus Quest 2 zurück und tauscht sie kostenlos gegen eine Silikonabdeckung aus. Die Silikonabdeckung soll dabei das Gesicht nicht reizen oder für Probleme sorgen. So schreibt Oculus im aktualisierten Post:

Wir haben Berichte über Hautreizungen bei etwa 0,01 % der Benutzer des Quest 2 erhalten, die an der Stelle auftraten, an der der Schaumstoffteil des Quest 2-Headsets auf dem Gesicht auflag.

Das ist das Problem: Doch das beliebte VR-Headset sorgt jetzt wohl für Probleme. Denn seit Anfang April gibt es Berichte, dass ein Bauteil Hautreizungen verursachen kann. So schreibt Oculus im eigenen Blog (via oculus.com ):

Insert

You are going to send email to