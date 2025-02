Ihr wollt S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oder das neue Kingdom Come Deliverance 2 in voller Pracht zocken, ohne dass euer Laptop nach ein paar Minuten das Zeitliche segnet? Dann braucht ihr ein echtes Kraftpaket – und genau das bekommt ihr mit dem ASUS ROG Strix G16!

Dieses Biest hat alles, was ein moderner Gaming-Laptop braucht: eine Nvidia GeForce RTX 4070, einen Intel Core i9-Prozessor und ein 165Hz-Display für superflüssiges Gameplay. Und das Beste daran? Bei Amazon bekommt ihr das klappbare Performance-Powerhouse jetzt richtig günstig im Angebot!

Einfach der Hammer: Nvidia GeForce RTX 4070 & Intel Core i9 für enorme Gaming-Performance!

Neben drei Monaten Gamepass erhaltet ihr beim ASUS ROG Strix G16 auch das baldig erscheinende Assassins Creed Shadows mit dazu!

Mit der RTX 4070 bekommt ihr nicht nur enorme GPU-Leistung, sondern auch realistisches Raytracing in Echtzeit – also glaubhafte Schatten, Spiegelungen und Beleuchtung, die einfach nur hinreißend schön aussehen. Egal, ob ihr durch das verregnete Tschernobyl pirscht oder das mittelalterliche Kuttenberg bereist – die Grafik ist ein absoluter Augenschmaus!

Aber ein starker Grafikchip allein reicht nicht, der Prozessor muss mithalten können: Dafür sorgt der Intel Core i9-13980HX, ein echtes Biest unter den Notebook-Prozessoren. In Kombination mit DLSS 4 bleibt eure Bildrate so auch in anspruchsvollen Szenen stabil – und das, ohne dass ihr Qualitätseinbußen hinnehmen müsst.

Bestens gekühlt dank Tri-Fan-Technologie und Flüssigmetall-Wärmeleitpaste!



Das schick beleuchtete Keyboard des ASUS Strix G16 macht nicht nur optisch einiges her, sondern bietet euch auch erstklassige Reaktionsschnelligkeit in euren Spielen!

Leistung schön und gut, aber was bringt euch ein High-End-Laptop, wenn er nach einer Stunde Gaming zur glühenden Bratpfanne wird? Keine Sorge, ASUS hat das Problem im Griff! Das effektive Tri-Fan-Kühlsystem sorgt dafür, dass eure Hardware selbst bei langen Sessions einen kühlen Kopf bewahrt.

On top setzt ASUS auf Flüssigmetall-Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly, die deutlich effizienter ist als herkömmliche Wärmeleitpasten und für eine optimale Wärmeableitung sorgt. Heiß wird hier also nur die Action auf dem Bildschirm – euer Laptop bleibt entspannt!

Display: 16 Zoll, FHD+ (1.920 x 1.200 Pixel), 165Hz, 7 ms Reaktionszeit

16 Zoll, FHD+ (1.920 x 1.200 Pixel), 165Hz, 7 ms Reaktionszeit Prozessor: Intel Core i9-13980HX

Intel Core i9-13980HX Grafikchip: Nvidia GeForce RTX 4070

Nvidia GeForce RTX 4070 Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte DDR5 RAM

16 Gigabyte DDR5 RAM Festplatte: 1 Terabyte SSD

1 Terabyte SSD Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Maße / Gewicht: ‎42,1 x 33,6 x 10,7 cm / 2,5 Kilogramm

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!