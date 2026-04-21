Nvidia-Chef sagt: KI wird euch Jobs nicht wegnehmen, sondern euch nerven und mehr Arbeit aufbrummen als je zuvor

Viele fürchten, dass KI ihre Arbeit ersetzt. Doch Nvidia-Chef Jensen Huang sieht ein anderes Szenario: Die Technologie wird dich nicht überflüssig machen, sondern dich stärker beschäftigen als je zuvor.

Welche Prognose gibt der Nvidia-Chef? Bei einer Podiumsdiskussion an der Stanford Graduate School of Business beschreibt Jensen Huang eine Zukunft, in der KI-Agenten nicht als Ersatz für Menschen fungieren, sondern eher wie extrem fordernde Vorgesetzte (Fortune)

Seine Vorstellung ist dabei recht bildlich: Deine [KI]-Agenten nerven dich, kümmern sich um jede Kleinigkeit, und du hast mehr zu tun als je zuvor , sagt Huang. Sie analysieren deine Arbeit, geben Feedback in Echtzeit und sorgen dafür, dass du effizienter wirst (Youtube).

Video starten „Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt Autoplay

Warum sorgt KI laut ihm für mehr Arbeit statt weniger? Auf den ersten Blick klingt KI nach Entlastung und zahlreiche Unternehmen setzen mittlerweile immer mehr auf eine starke KI-Einbindung. Manche Unternehmen so sehr, dass eine spontane Zugangssperre zu echten Problemen führen kann.

Schließlich übernimmt sie Aufgaben, automatisiert Prozesse und spart Zeit.

Doch genau hier sieht Huang auch einen Wendepunkt:

Arbeit wird deutlich schneller erledigt Unternehmen können viel mehr Projekte gleichzeitig starten Erwartungen an Leistung steigen massiv

„Wir arbeiten schneller, wir arbeiten in größerem Maßstab, und wir denken darüber nach, Dinge zu tun, die wir uns nie hätten vorstellen können.“ Jensen Huang, YouTube

Er beschreibt diese KI-Systeme sinngemäß als digitale Instanzen, die ständig eingreifen (werden), Aufgaben überwachen und Prozesse beschleunigen. Für Arbeitnehmer bedeutet das vor allem eines: mehr Tempo, mehr Kontrolle und (bestenfalls) mehr Output.

Wird KI am Ende mehr Jobs schaffen?

Wie passt das zur aktuellen Angst vor Jobverlust? Diese Einschätzung steht im Kontrast zu den Sorgen vieler Arbeitnehmer diverser Branchen – von Geisteswissenschaftlern bis zu kreativen Köpfen (via Fortune). Die Unsicherheit ist also groß.

In den USA wurde es zudem genauestens erhoben: Der schwankende Arbeitsmarkt hat bei vielen Beschäftigten ein Ohnmachtsgefühl erzeugt. Einer aktuellen ADP-Research-Studie zufolge war nur jeder Fünfte davon überzeugt, seinen Job bis 2025 behalten zu können. Manche reagieren darauf mit aktivem Widerstand gegen den digitalen Wandel, in der Hoffnung, die Entwicklung aufhalten zu können.

Wie aus einer gemeinsamen Erhebung der KI-Agentur Writer und des Forschungsunternehmens Workplace Intelligence hervorgeht, räumten knapp 30 % der Befragten ein, die KI-Initiativen ihres Arbeitgebers gezielt zu untergraben (via Fortune).

Studien zeigen somit, dass sich nur ein kleiner Teil der Beschäftigten noch wirklich sicher fühlt. Gleichzeitig planen viele Unternehmen bereits, Stellen im Zuge der KI-Transformation abzubauen. Schätzungen gehen davon aus, dass allein 2026 mehrere Hunderttausend Jobs betroffen sein könnten (GoldmanSachs).

„Ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende mehr Arbeitsplätze schaffen werden“, sagte hingegen Huang. Am Ende dieser industriellen Revolution würden seiner Prognose zufolge mehr Menschen arbeiten als zu Beginn.

Generell bleibt vor allem die Annahme, dass die größte Herausforderung durch KI nicht zwingend nur ein Jobverlust ist, sondern auch der Wandel des Arbeitsalltags. Prozesse werden dichter, Anforderungen steigen. Dramatischer als Huang hingegen beschreibt es Dario Amodei, der Chef der KI-Firma hinter Claude: KI vernichtet Arbeitsplätze und Firmen beschönigen die Bedrohung