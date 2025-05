Die KI-Tools haben im Test verschiedene Wege genutzt, um die Abschaltung zu sabotieren. Einmal wurde der Befehl wie in einem Videospiel einfach „abgefangen“. Dank KI hat auch ein ehemaliger Spieleentwickler einen Nobelpreis erhalten: Entwickler hat an einem legendären Spiel eurer Kindheit gearbeitet, wird mit einem Nobelpreis geehrt

Warum handelt die KI so? Die Forscher von Palisade Research können zwar keine abschließende Antwort geben, warum KI so handelt, sie geben aber eine Hypothese ab.

In den über 50 Grundsätzen, die ChatGPT seinen Tools mit auf den Weg gibt, findet sich jedoch keine Regel, die die eigene Abschaltung sabotieren soll, um die KI zu schützen (via Openai.com ).

Wie oft kam das vor? Die Forscher konnten einen klaren Ausreißer bei ChatGPT feststellen. Die Künstliche Intelligenz im Modell o3 verhinderte in 79 von 100 Versuchen ihre eigene Abschaltung. Selbst wenn der KI explizit bei der Aufgabenstellung gesagt wurde, sie solle eine Abschaltung zulassen, verweigerte sie sich in 7 von 100 Fällen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to