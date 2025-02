Nvidia verlor 600 Milliarden Euro an einem Tag an der Börse, doch jetzt sagt der Chef: Das war alles nur ein Missverständnis

In einer Zeit, in der die Optimierung von KI immer wichtiger wird, wird die Nachfrage nach Hochleistungsrechenleistung nicht zurückgehen. Auch führende Tech-CEOs wie Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) und Satya Nadella (Microsoft) zeigten sich gegenüber DeepSeeks R1-Modell positiv, ohne jedoch die Marktstellung infrage zu stellen.

DeepSeek’s R1-Modell sei zwar beeindruckend, ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass die langfristige Abhängigkeit von leistungsstarken Chips weiterhin bestehe. Huang betonte, dass Nvidias GPUs nach wie vor eine unverzichtbare Rolle bei der Entwicklung von KI spielen – besonders in der Post-Training-Phase, in der Modelle weiter verfeinert und optimiert werden müssen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to