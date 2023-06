Nutzer kauft neuen Gaming-PC für 1.000 Euro mit AMD-Grafikkarte – Bereut den Kauf sofort, als er sein Paket öffnet

Ein französischer Spieler hat sich einen Gaming-PC bestellt. Doch als der PC bei ihm zu Hause ankommt, traut er seinen Augen nicht.

Ein Nutzer berichtet, dass er sich einen neuen Gaming-PC für rund 1.000 Euro bestellt habe. Auf Twitter postet er anschließend eine Reihe verschiedener Fotos. Hier sieht man: Der PC ist in einem katastrophalen Zustand. Den Twitter-Post haben wir hier für euch eingebettet. Der Text ist auf französisch, aber die Bilder sagen mehr als tausend Worte:

Er selbst schreibt ziemlich fassungslos (via twitter.com):

Danke an den Zusteller, der seine Bresche auf das Gehäuse geschlagen hat. Ich hoffe nur, dass ich eine positive Antwort von @LDLC bekomme.

und @Chronopost

Denn das ist unmöglich, selbst mit einem Hammer und einem Sprung mit beiden Füßen auf das Gehäuse @NZXT

Er selbst erklärte, dass er sich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt hat und hofft, dass er eine Erstattung bekommt. Denn mit dem Computer wird er so schnell weder Spielen noch Arbeiten können.

Passiert sowas oft? Solche Fälle geschehen immer wieder, dass Hardware entweder nicht ordentlich verpackt wurde oder der Versanddienstleister nicht aufgepasst hat. Ein Gamer bekam etwa ein Paket, welches aussah, als sei es vom Lastwagen überfahren worden. Da ist dann auch die Enttäuschung groß, wenn man nicht gleich mit dem Gaming starten kann.

Beschädigte Pakete solltet ihr nicht annehmen

Was mache ich, wenn ich so einen Computer geliefert bekomme? Kommt euer Paket mit der Post bereits in einem fürchterlichen Zustand an, solltet ihr das Paket auf keinen Fall annehmen. Ihr könnt die Annahme problemlos verweigern und viele Verkäufer weisen auch in ihren AGBs darauf hin. Denn in diesem Fall ist das Versandunternehmen für die Schäden verantwortlich.

Bei unserem französischen Gamer lag aber hier ein weiteres Problem. Denn die Schäden waren vom Karton aus gar nicht sichtbar. So schreibt er selbst auf Twitter: “Wenn er in einem Karton ist, kannst du mir erklären, wie das geht” und zeigt ein Bild vom verpackten Karton auf Twitter:

Bei solchen Schäden übernehmt ihr normalerweise keine Kosten, außer ihr habt den Computer selbst als Trampolin genutzt. Für diese Schäden ist der Dienstleister verantwortlich. Auch wenn der Computer nur beschädigt ist und noch funktionstüchtig aussieht, solltet ihr vorsichtig sein. Denn ihr seht nicht, wie stark Bauteile im Inneren beschädigt sind.

Verbraucherschützer raten übrigens, das Paket in Anwesenheit des Zustellers auszupacken, wenn es bereits kritisch aussieht. Denn mit der Unterschrift bestätigt der Empfänger nicht nur den Erhalt, sondern auch, dass das Paket bei euch ordentlich und in gutem Zustand eingetroffen ist.

Das ist vor allem in Zeiten knifflig, wo Paketdienstleister vermehrt auf Abstellgenehmigungen setzen und dadurch gar keine Unterschrift für die Ablieferung mehr benötigen. Die schmeißen einem im ärgerlichsten Fall das Paket nur noch vor die Haustür und dann ist der Ärger umso größer.