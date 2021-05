In No Man’s Sky könnt ihr euch gerade das Raumschiff aus Mass Effect verdienen. Wir verraten, wie ihr an die SSV Normandy SR1 kommt.

No Man’s Sky ist eines dieser ganz wenigen Spiele, die es nach einem verkorksten Start noch geschafft haben, über Monate hinweg die Kurve zu kriegen und besser zu werden. Inzwischen zählt es zu den besten Weltraum-Spielen auf dem Markt und wird auch weiterhin immer besser. Jetzt gibt es eine kleines Event, bei dem Spieler ein legendäres Raumschiff aus einem ganz anderen Spiel freischalten können: Die SSV Normandy SR1 aus Mass Effect.

Was ist die Normandy? Die SSV Normandy dürfte jedem Spieler von Mass Effect ein Begriff sein. Es ist das Raumschiff, mit dem Commander Shepard (der Spieler-Charakter) und seine Crew in der SciFi-Trilogie durch die Galaxis reist, um eine riesige Geschichte rund um eine Jahrmillionen alte Spezies zu erleben.

Die Normandy ist dabei nicht nur das „Taxi“, das euch von Planet zu Planet bringt, sondern auch die mobile Hauptbasis, in der ihr Einsätze plant, lange Gespräche mit euren Crewmitgliedern führt und Beziehungen aufbaut.

In No Man’s Sky ist das die SSV Normandy SR1 aus dem 1. Mass Effect. In späteren Teilen ist das Schiff ein bisschen abgewandelt.

Wie bekommt man das Schiff? Das ist recht simpel. Ihr müsst lediglich die Aufgaben der zweiten Expedition abschließen. Expeditionen sind quasi so etwas wie saisonale Aufgaben, die unterschiedliche Belohnungen bieten. Schließt ihr die Expedition erfolgreich ab, dann winkt die SSV Normandy SR1 als Fregatte, die ihr fortan entsenden könnt. Ein kleiner Trailer zeigt, wie cool das in No Man’s Sky aussehen kann:

Bis wann geht das? Wer Interesse an der Normandy hat, sollte sich allerdings nicht zu viel Zeit lassen. Die Aufgaben können nämlich nur bis zum 31. Mai angegangen werden, danach verfällt die Belohnung. Ob es die Normandy danach noch einmal gibt, ist eher fraglich.

Warum gibt es das Event gerade? Es dürfte kein Zufall sein, dass das Event ziemlich genau mit dem Launch der „Mass Effect: Legendary Edition“ aufeinander fällt. Hier wurde die ursprüngliche Trilogie der Reihe mit einem Remaster versehen, sodass neue Fans oder alte Veteranen die umfangreiche Geschichte um Commander Shepard noch einmal erleben können.

Unseren ersten Eindruck der Legendary Edition von Mass Effect haben wir euch hier verraten.